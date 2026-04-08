La FIFA desvela la ruta y los socios oficiales del programa Canada Celebrates, con el que el país celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El programa Canada Celebrates viajará de costa a costa con 38 paradas en 34 comunidades

Más del 75 % de los residentes de Canadá podrá llegar en menos de dos horas en coche a esas ubicaciones

Los socios comerciales y titulares de los derechos audiovisuales de la FIFA han aunado esfuerzos para llevar el programa por todo el país

Hoy, la FIFA se complace en presentar la ruta del programa Canada Celebrates, con el que el país celebra la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Se trata de una iniciativa pionera que unirá a distintas comunidades de Canadá y llevará la energía, el orgullo y la pasión inherentes a la competición más allá de las ciudades anfitrionas de Toronto y Vancouver.

Canada Celebrates reunirá a la afición para ver los partidos en directo y disfrutar de actividades relacionadas con el fútbol, eventos culturales, música y gastronomía, además de compartir momentos de orgullo nacional. La iniciativa durará todo el torneo, desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, aunque habrá dos paradas previas el 1 y el 5 de junio, más las paradas de apoyo a la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola. Gracias al apoyo del Gobierno de Canadá, las autoridades municipales y otros socios, el programa cruzará el país de costa a costa dos veces y pasará por todas las provincias y un territorio, desde Whitehorse y Halifax hasta Kamloomps y las Cataratas del Niágara. Canada Celebrates llevará la energía de la Copa Mundial de la FIFA™ por 38 paradas en 34 comunidades, en ubicaciones a las que el 75 % de los residentes de Canadá podrá llegar en menos de dos horas en coche.

Los socios comerciales de la FIFA, Coca-Cola, Kia, Michelob Ultra, Hisense, McDonald’s y The Home Depot, junto con Bell Media, titular de los derechos audiovisuales, aunarán esfuerzos para apoyar esta iniciativa creando experiencias enriquecedoras y accesibles para aficionados y familias de todo el país. En esencia, Canada Celebrates es una experiencia para los aficionados, en la que se resalta que ellos y las comunidades son fundamentales para la Copa Mundial de la FIFA™ y, por ese motivo, se crean espacios acogedores en los que la afición se puede reunir, festejar y conectar a través del fútbol. Los detalles específicos de programación de cada parada se harán públicos más adelante.

"Como canadiense, es tremendamente relevante llevar la emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a diferentes comunidades de todo el país para que los residentes de Canadá puedan formar parte de este momento histórico. Nos sentimos orgullosos de colaborar con socios que comparten la misma pasión por compartir experiencias que reflejen nuestro orgullo, nuestra unidad y nuestro amor por el fútbol —afirmó Vittorio Montagliani, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Concacaf. Más allá de acoger partidos en Toronto y Vancouver, esta Copa Mundial de la FIFA dejará un legado futbolístico en este país que servirá de inspiración a la siguiente generación y desarrollará este deporte para los años venideros. Estamos deseando visitar las 34 comunidades por las que pasará esta celebración mundial".

"Este verano, Canada Celebrates llevará la energía y el entusiasmo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a las comunidades de todo el país. El deporte tiene la capacidad de unir a las personas, y este programa ayudará a que los canadienses se sientan parte de este momento histórico —señaló Adam van Koeverden, secretario de Estado (para el Deporte) y el Sherpa de Canadá ante la FIFA—. El Gobierno de Canadá se honra en apoyar esta iniciativa, en colaboración con la Asociación de la Industria Turística de Canadá, para que los ciudadanos puedan celebrar el deporte y alentar a la selección nacional. Esta acción fortalecerá nuestras comunidades y nos permitirá compartir el orgullo de acoger al mundo".

En la antesala de la Copa Mundial de la FIFA™, el programa Canada Celebrates también apoyará la gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola. Durante su celebración, mejorará la experiencia de los aficionados, que tendrán la oportunidad de ver el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ en siete ciudades canadienses: Vancouver, Calgary, Winnipeg, Montreal, Halifax, Ottawa y Toronto. Si desea consultar las fechas u otros detalles, visite cokeurl.com/trophy.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ será el acontecimiento deportivo más grande de la historia. Lo organizará Canadá, junto con México y Estados Unidos, un total de 16 ciudades anfitrionas y 48 selecciones, que disputarán 104 partidos donde se verá el mejor fútbol. El torneo tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio de este año y no solo unirá el continente, sino también el mundo entero, ya que los aficionados de todos los rincones llenarán los estadios o seguirán cada partido desde sus pantallas. Si desea acceder a la información más reciente sobre la competición, visite la página web de la Copa Mundial de la FIFA™ en FIFA.com.

Lista de escalas de Canada Celebrates

Costa este:

1 de junio – Mount Pearl (Terranova)

11 y 12 de junio – Halifax (Nueva Escocia)

15 de junio – Charlottetown (Isla del Príncipe Eduardo)

18 de junio – Moncton (Nuevo Brunswick)

21 de junio – Québec City (Québec)

27 de junio – Kingston (Ontario)

1 de julio – Mississauga (Ontario)

4 de julio – London (Ontario)

7 de julio – Mississaugas of the Credit First Nation

9 de julio – Burlington (Ontario)

11 de julio – Región de Waterloo (Ontario)

15 de julio – Windsor (Ontario)

18 y 19 de julio – Cataratas del Niágara (Ontario)

Costa oeste:

5 de junio – Whitehorse (Yukon)

11 y 12 de junio – Fort St. John (Columbia Británica)

18 de junio – Kamloops (Columbia Británica)

20 de junio – Salmon Arm (Columbia Británica)

22 de junio – Revelstoke (Columbia Británica)

24 de junio – Nelson (Columbia Británica)

27 de junio – Cranbrook (Columbia Británica)

1 de julio – Edmonton (Alberta)

4 de julio – Saskatoon (Saskatchewan)

7 de julio – Kenora (Ontario)

11 de julio – North Bay (Ontario)

15 de julio – Vaughan (Ontario)

18 y 19 de julio – Brampton (Ontario)