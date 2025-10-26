Se anuncia la Copa de la ASEAN de la FIFA y se firma un nuevo memorando de acuerdo en Kuala Lumpur

El memorando de acuerdo entre la FIFA y la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) prolongará la colaboración un segundo quinquenio

El acuerdo se alcanzó durante la 47.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en la capital de Malasia

La Copa de la ASEAN de la FIFA busca impulsar el desarrollo del fútbol en la región de Asia Sudoriental

La FIFA y la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental) han firmado un renovado memorando de acuerdo durante la 47.ª Cumbre de la ASEAN que se está celebrando en Kuala Lumpur (Malasia).

El nuevo memorando, firmado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Kao Kim Hourn, secretario general de la ASEAN, en presencia de Anwar Bin Ibrahim, presidente de la ASEAN y primer ministro de Malasia, es una continuación del acuerdo inicial suscrito en noviembre de 2019. El mismo propició la implantación de varias iniciativas, como la iniciativa Football for Schools, campañas conjuntas para difundir mensajes de salud y seminarios sobre temas clave, tanto educativos como de desarrollo, en toda la región de Asia Sudoriental.

"El nuevo acuerdo entre la FIFA y la ASEAN garantizará que ambas organizaciones puedan contribuir a marcar la diferencia utilizando el fútbol como un vehículo que aporta esperanza y alegría a millones de niños y jóvenes en toda Asia Sudoriental", afirmó Infantino. "Esta colaboración contribuirá a impulsar un desarrollo positivo del fútbol, progresos sociales y el fomento de estilos de vida más saludables en toda la región".

El nuevo memorando, de cinco años de duración, busca profundizar la cooperación utilizando el fútbol como una poderosa herramienta para la unidad, la salud y la construcción de comunidades, y se centrará en cinco áreas clave: fomentar la integridad deportiva; utilizar el deporte para el desarrollo social y económico; garantizar el desarrollo del fútbol, dentro y fuera de la cancha; fomentar la inclusión; y apoyar la resiliencia frente al cambio climático.

Se anuncia la Copa ASEAN de la FIFA y se firma un nuevo memorando de acuerdo en Kuala Lumpur 01:41

Tras la firma del memorando se confirmó el lanzamiento de la Copa de la ASEAN de la FIFA, un torneo regional que unirá a todas las federaciones miembro de la FIFA de la región de Asia Sudoriental en un formato que sigue los pasos de la exitosa Copa Árabe de la FIFA.

"Nos complace seguir mostrando nuestro apoyo a la comunidad de la ASEAN con el lanzamiento de la Copa ASEAN de la FIFA", apuntó el presidente de la FIFA. "Será una gran incorporación al calendario futbolístico regional, tendrá impacto no solo en la región, sino que permitirá a los mejores jugadores de la ASEAN brillar en la escena mundial. A través de la Copa de la ASEAN de la FIFA estamos uniendo países, y esta competición será un gran éxito ya que ayudará a impulsar el fútbol de selecciones en la zona y contribuirá al desarrollo de nuestro deporte en toda Asia Sudoriental".