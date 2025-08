Alexia Putellas y Lionel Messi se coronan en la ceremonia de entrega de los premios The Best 2022 en París

La ceremonia de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2022, celebrada en París el lunes 27 de febrero, coronó a Alexia Putellas y Lionel Messi como las dos estrellas más sobresalientes del firmamento futbolístico a lo largo del año pasado. Asimismo, reconoció el gran desempeño de entrenadores, guardametas y varias otras figuras del fútbol femenino y masculino.

A continuación se presentan los ganadores de los premios The Best FIFA Football Awards™ 2022:

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino: Lionel Scaloni (selección de Argentina)

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino: Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)

Premio The Best al Guardameta de la FIFA : Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa FC)

Premio The Best a la Guardameta de la FIFA: Mary Earps (Inglaterra/Manchester United WFC)

Premio The Best al Jugador de la FIFA: Lionel Messi (Argentina/París Saint-Germain FC)

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA: Alexia Putellas (España/FC Barcelona)

La leyenda del fútbol y astro mundial Lionel Messi se alzó con el premio The Best al Jugador de la FIFA tras la histórica victoria de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2022™ el pasado mes de diciembre, liderada por el delantero del París Saint-Germain FC.

Alexia Putellas, la centrocampista española del FC Barcelona, fue galardonada con el premio The Best a la Jugadora de la FIFA por segundo año consecutivo, tras un año sumamente exitoso para su club que conquistó su tercer título consecutivo de la Liga.

Mary Earps recibió el premio The Best a la Guardameta de la FIFA en un año donde ha ganado la Eurocopa femenina de la UEFA 2022 con las Leonas. El arquero de la selección argentina Emiliano Martínez se alzó con el premio The Best al Guardameta de la FIFA por su extraordinaria actuación durante toda la Copa Mundial de la FIFA 2022™.