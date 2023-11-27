Información del Bureau del Consejo sobre el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras las consultas mantenidas con las confederaciones, el Bureau del Consejo ha decidido por unanimidad introducir la siguiente enmienda en el artículo 10, apartado 2 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:

"No se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza. Se trasladarán a la fase final las demás suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar".