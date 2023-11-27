Información del Bureau del Consejo sobre el Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras las consultas mantenidas con las confederaciones, el Bureau del Consejo ha decidido por unanimidad introducir la siguiente enmienda en el artículo 10, apartado 2 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™:
"No se trasladarán a la fase final las tarjetas amarillas ni las suspensiones pendientes de uno o dos partidos como resultado de amonestaciones en diferentes partidos de la fase preliminar, las tarjetas rojas por doble amonestación ni las tarjetas rojas directas por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo rival, o por una falta de extrema dureza. Se trasladarán a la fase final las demás suspensiones por partidos pendientes impuestas como resultado de tarjetas rojas en la fase preliminar".
Se ha adoptado esta decisión para que las federaciones miembro participantes puedan competir en el mayor escenario del fútbol masculino internacional con las mejores selecciones posibles y, a la vez, encontrar el justo equilibrio entre el respeto de la integridad disciplinaria y el mantenimiento de la calidad, la justicia y el atractivo de la competición en todo el mundo.
En su sesión celebrada en Vancouver el 28 de abril de 2026, el Consejo de la FIFA aprobó otras enmiendas al Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, según las cuales, en la fase final, las tarjetas amarillas se anularán después de la fase de grupos y, de nuevo, después de cuartos de final.