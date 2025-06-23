FIFA.com
Explora
Informe Anual 2025
Volver
Momentos destacados
Cuadro de honor
Prólogos
Mundial de Clubes FIFA 2025™
Resumen de 2025
Competiciones y eventos
Acerca de la FIFA
Gobernanza
Finanzas
En memoria
Descargar informe
Un torneo histórico
Datos y cifras
El Mundial de Clubes FIFA 2025™ reúne a aficionados de todo el planeta
Derribamos barreras dentro y fuera del terreno de juego
Operaciones comerciales y audiovisuales
Repercusión mundial
Mundial de Clubes FIFA 2025™
Derribamos barreras dentro y fuera del terreno de juego
^
Configuración de cookies