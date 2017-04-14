Veteranos y noveles, penales y destituciones

La Brujita bate un récord de veteranía en La Plata

Cristiano Ronaldo alcanza nuevas cotas goleadoras

Dos historias de banquillos calientes

100

goles en competiciones europeas es la asombrosa cifra que alcanzó el miércoles Cristiano Ronaldo tras anotar el doblete de la victoria del Real Madrid en su visita el Bayern de Múnich (1-2). El portugués amplió su récord de goles en la Liga de Campeones de la UEFA a 97 —20 de ellos contra rivales alemanes— y de paso puso fin a su sequía anotadora más larga en este torneo, 659 minutos. Este resultado acabó con una secuencia de 17 victorias consecutivas del Bayern en casa en la Liga de Campeones.

42

años y un mes. Juan Sebastián Verón se convirtió en el quinto jugador más veterano de la historia de la Copa Libertadores, y el primer presidente de un club que juega el torneo. La Brujita relegó a la sexta posición de la lista a Óscar Aguirregaray, padre de Matías, su compañero de Estudiantes. Únicamente Faryd Mondragón (42 años y diez meses), Zé Roberto (42 años y ocho meses), Ever Almeida y Rogério Ceni (ambos 42 años y tres meses) aventajaron en edad a Verón. Pero se aguó la fiesta porque el Barcelona infligió la tercera derrota consecutiva en la Copa Libertadores al cuadro argentino, una racha negativa que únicamente había experimentado una vez en su historia.

15

penales consecutivos son los que había marcado Fabinho hasta que falló con el Mónaco el miércoles. El error del brasileño, de 23 años, hizo que el Mónaco igualase el récord de cuatro fallos seguidos desde los once metros en la Liga de Campeones, que compartían Anderlecht (2001-13) y PSV (2004-16). El último penal malogrado por los monegascos, lo lanzó Dado Prso hace 13 años, contra el Lokomotiv de Moscú. Esta temporada, Falcao había asumido la responsabilidad de ejecutar las penas máximas en este torneo: falló dos, en noviembre ante Hugo Lloris, del Tottenham, y en febrero ante Willy Caballero, del Manchester City.

18

años y 113 días. La nueva perla francesa Kylian Mbappé se convirtió, en el autor de un doblete más joven del torneo, y su acierto impulsó la victoria por 2-3 de los monegascos en su visita al Borussia Dortmund.

5

entrenadores han pasado por la dirección de la selección argentina en menos de siete años (Edgardo Bauza, Gerardo Martino, Alejandro Sabella, Sergio Batista y Diego Maradona), tantos como en los 30 años transcurridos entre 1974 y 2004 (César Luis Menotti, Carlos Bilardo, Alfio Basile, Daniel Passarella y Marcelo Bielsa).

5