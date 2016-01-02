Van Bommel: "En Países Bajos no hay excusa que valga"

Decir que un futbolista ha tenido una trayectoria ideal resulta siempre subjetivo, puesto que cada jugador tiene sus propios sueños y objetivos. No obstante, la expresión viene como anillo al dedo para referirse a la carrera del holandés Mark van Bommel, que entre 1992 y 2013 jugó y triunfó en algunos de los clubes más importantes de Europa. Ya fuese con la camiseta del PSV Eindhoven (Países Bajos), el FC Barcelona (España), el FC Bayern Múnich (Alemania) o el AC Milan (Italia), el excentrocampista exhibió siempre una agresividad y un carisma que le permitieron convertirse en un líder que en ocasiones asumió incluso la responsabilidad de portar el brazalete de capitán.

Además, Van Bommel, que tiene hoy 38 primaveras, fue durante años uno de los pilares de su selección, con la que se proclamó subcampeón del mundo en 2010 y disputó un total de 79 partidos en los que anotó 10 goles. FIFA.com dialogó en exclusiva con el exinternacional holandés sobre sus planes actuales, la Gala del Balón de Oro de la FIFA y la única gran liga por la que no pasó como futbolista.

Mark, ¿qué hace usted hoy en día? Me va muy bien. La verdad es que estoy muy ocupado, aunque pueda sonar extraño. Supongo que lo normal es que te falte tiempo cuando estás en activo y que te sobre una vez que cuelgas las botas, pero en mi caso ocurre lo contrario. Llevo más de dos años formándome como entrenador y acabo de completar los cursos. También estoy pendiente de mis hijos, que hacen mucho deporte, fútbol y tenis sobre todo. Además, trabajo como técnico auxiliar de la selección de Arabia Saudí.

¿Cuándo le veremos entonces en un banquillo como primer entrenador? He recibido ya algunas ofertas, pero primero tengo que crecer como técnico. Cuando pienso en lo mucho que he evolucionado desde que empecé hasta ahora me doy cuenta de que es un proceso necesario.

El Bayern Múnich, uno de los clubes en los que usted jugó, se quedó sin entrenador hace poco y finalmente anunció la contratación de Carlo Ancelotti para la próxima temporada. ¿Cree entonces que considerarlo a usted para el puesto habría sido demasiado precipitado? ** Sí, sin duda. Habría sido precipitado.

¿Qué importancia tiene Pep Guardiola para el Bayern? Es muy importante, pero también lo eran Jupp Heynckes y otros muchos entrenadores. Con Jupp, el Bayern ganó el triplete. Guardiola es un técnico extraordinario que, sin duda, te garantiza títulos y buen fútbol. En cualquier caso, el Bayern es un club con unas condiciones ideales y para cualquier entrenador sería un sueño dirigir a un plantel con la calidad del conjunto bávaro.

¿Qué le parece Ancelotti? No me sorprende que hayan pensado en él. Es un entrenador con mucha tranquilidad que ha demostrado que sabe lidiar con las estrellas, entre otras cosas porque él mismo jugó en su día al máximo nivel. Eso supone siempre una considerable ventaja a la hora de intentar triunfar en un gran club. Creo que el Bayern ha tomado una decisión muy acertada.

¿Quién ganará el Balón de Oro? ¿Neymar, Ronaldo o Messi? Si consideramos los títulos tendrá que ser Neymar o Messi. El Barcelona lo ha ganado todo este año, así que la cosa estará entre ellos dos.

¿Le duele mucho que la selección holandesa se haya quedado fuera de la Eurocopa de Francia 2016? Está claro que no es positivo. Cuando compartes grupo con Islandia, Turquía y República Checa y caes eliminado pese a que basta con quedar tercero no puedes alegar que el equipo es joven o que necesitas tiempo. En Países Bajos no hay excusa que valga, porque tenemos la obligación de estar en las fases finales siempre. En condiciones normales, nuestra selección tiene calidad suficiente para lograrlo, aunque hay que reconocer que el actual plantel no es tan bueno como en años anteriores.

¿Dónde radica el problema? Está claro que todo resulta más complicado cuando estás cambiando constantemente de sistema, que si el 4-3-3, el 3-4-3, el 5-3-2, el 4-4-2… Lógicamente, puedes cambiar los detalles, pero los fundamentos tienen que estar claros, más si cabe en la selección, donde los jugadores sólo entrenan juntos en momentos puntuales y durante apenas unos días.

En cualquier caso, no todo depende del sistema, sino también de los jugadores de los que dispones. Cuando tienes a Arjen Robben en una banda y a un futbolista de características similares en la otra tienes que aprovecharlo y organizar el equipo en consecuencia, en vez de jugar con dos puntas.

¿Quién ganará la Eurocopa 2016? Alemania parte siempre como favorita, junto con otros equipos a los que se les suele otorgar esa vitola, como Francia o España. Bélgica es también uno de los candidatos al título, de eso no cabe duda. Además, siempre hay algún equipo que da la sorpresa y llega lejos, aunque sólo cuando el balón empiece a rodar sabremos de quién se trata esta vez.

¿Se alegró usted de que Alemania ganase el Mundial 2014? Algunos de los integrantes de la selección alemana que se proclamó campeona del mundo en Brasil son futbolistas con los que compartí vestuario. Sé lo que supone jugar una final y no cabe duda de que, si ganas, la sensación es fantástica. Después del certamen hablé con Basti (Bastian Schweinsteiger), (Miroslav) Klose y (Thomas) Müller, y la verdad es que me alegré un montón por ellos.

¿Y la Liga de Campeones de la UEFA? ¿Quién la ganará? Creo que el Bayern llegará muy lejos este año, lo mismo que el Barcelona. No se puede olvidar tampoco al Atlético y al Real Madrid, que quizás no están tan fuertes como el Bayern o el Barça, pero que son equipos difíciles de batir. Si le haces esa pregunta a 100 personas, seguro que 95 te responden que Bayern y Barcelona.

Usted fue un futbolista que se distinguía por su agresividad y capacidad de liderazgo. ¿Cree que hay jugadores hoy en día que reúnan esas características? Todos los equipos necesitan un jugador con características de ese tipo. Los clubes que ganan títulos cuentan siempre en sus filas con uno o dos futbolistas así, que llevan la voz cantante sobre el campo y tiran del carro cuando las cosas se tuercen. Esa clase de jugadores saben interpretar el juego y son muy astutos tácticamente. Esto que digo puede sonar extraño, porque quizás se piensa que dichos futbolistas sólo se dedican a dar patadas y jugar sucio, pero no es así.

Se trata de jugadores que leen bien los partidos y pueden decidir un encuentro. A veces, cuando el equipo rival es mejor y las cosas están difíciles, hay momentos decisivos en un partido en los que ganar un balón dividido en el centro del campo puede resultar clave para el desenlace del duelo. En ocasiones se trata simplemente de marcar el camino con tu ejemplo.

Me gusta esta clase de futbolistas, que pueden cambiar el resultado de un partido con una o dos buenas acciones. Algunos ejemplos son Arturo Vidal o Paul Pogba, que son buenos técnicamente y tienen además un plus de astucia que les permite saber cuándo y cómo ganar un balón clave.

Usted jugó en todas la grandes ligas de Europa a excepción de Inglaterra, pese a que sus características como futbolista habrían resultado ideales para el fútbol inglés. ¿Por qué nunca tuvimos la oportunidad de verlo en la Premier League? Recibí muchas ofertas, pero nunca acababan de ajustarse a mis preferencias en aquel momento o llegaban cuando ya había firmado por otro club. Me habría gustado jugar en Inglaterra, pero, en líneas generales, estoy muy contento con la trayectoria profesional que tuve como futbolista. No todo el mundo puede decir que ha jugado en el Barcelona, el Milan y el Bayern.

¿Dónde disfrutó más como jugador? El club no holandés en el que más tiempo estuve fue el Bayern de Múnich, donde conozco a todo el mundo, desde los directivos hasta el utilero. Mantengo contacto con gente de todos los clubes por los que pasé, pero especialmente del Bayern.