Un premiado habitual y uno novedoso

El último repaso estadístico de FIFA.com se hace eco de una semana positiva para los veteranos de la liga francesa y para los grandes clubes de Italia y Portugal, al tiempo que resalta un premio histórico para Pierre-Emerick Aubameyang y el final de una ‘sequía’ de Lionel Messi.

1.500

victorias en la Serie A acumuló el Juventus el domingo, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo. El vigente campeón italiano rubricó ese hito con su novena victoria liguera consecutiva; una racha que le ha hecho escalar 9 puestos en la clasificación. También alcanzó una barrera impresionante el Roma, que se apuntó su gol 4000º en la Serie A por mediación de Alessandro Florenzi, convirtiéndose en apenas el cuarto club que lo consigue (tras Juve, Inter y Milán). Sin embargo, todos esos conjuntos miran actualmente con envidia hacia arriba, donde el Nápoles se ha coronado 'campeón de invierno' por primera vez desde la campaña 1989/90 (la última en la que los Partenopei ganaron el Scudetto). Otro augurio positivo para la escuadra napolitana es que, desde que la Serie A pasó a tener 20 clubes en el curso 2004/05, el líder en el ecuador del campeonato siempre ha acabado llevándose el título. El Nápoles sólo ha perdido 1 de sus últimos 25 encuentros oficiales, y Gonzalo Higuaín –que metió dos goles el domingo en el 1-5 al Frosinone– ya ha igualado su mejor cosecha en una temporada de la Serie A, con 18 tantos.

37

años y 7 meses tenía Ricardo Carvalho cuando el sábado inauguró su cuenta goleadora con el Mónaco, convirtiéndose en el jugador de más edad en los últimos 25 años que se estrena como goleador en la Ligue 1. Era el primer tanto del defensa portugués desde que se marchó a Francia en 2013, y también el primero con cualquier equipo desde que, en febrero de 2011, vio puerta en un 2-0 del Real Madrid al Levante. Fue un fin de semana de primicias notables para los veteranos de la Ligue 1, pues Charles Diers (Angers) se convirtió en el futbolista francés de más edad en debutar como titular en el último cuarto de siglo, con 34 años y 7 meses. Y también hizo historia un jugador más joven: Alexandre Lacazette, autor del primer gol marcado en el nuevo Grand Stade de Lyon. Ese tanto espoleó al Olympique de Lyon para golear por 4-1 al Troyes y poner fin a una serie de 6 jornadas sin ganar (su peor racha liguera desde 1998).

10

meses después de su último hat trick, Lionel Messi volvió a firmar uno el sábado en el 4-0 del Barcelona al Granada, finiquitando así su sequía de tripletas más larga en 6 años. Fue el preámbulo perfecto para su viaje a Zúrich, donde el argentino elevó su cosecha récord de conquistas del FIFA Ballon d’Or a 5, con lo que ya lleva nueve años seguidos quedando primero o segundo. El astro del Barça fue galardonado por un año en el que acumuló 52 goles, 27 asistencias y 5 títulos importantes ganados. ¡Y 2016 se perfila para deparar más de lo mismo! Pero aunque Messi haya comenzado el año con 5 dianas en sus 3 primeros encuentros, podría encontrarse con un gran rival goleador diferente en el Real Madrid. Al fin y al cabo, el artillero merengue más potente últimamente no ha sido Cristiano Ronaldo, sino Gareth Bale. El galés se convirtió el sábado en el primer jugador que firma dos hat tricks en la presente liga española, y ya ha marcado 6 goles de cabeza esta temporada (más que ningún otro jugador en las cinco principales ligas de Europa).

5

goles a favor y 0 en contra dieron el domingo al FC Porto su victoria a domicilio más abultada en un derbi contra el Boavista en tres décadas y media. Los Dragões se mostraron arrolladores en casa de sus paisanos y rivales, obteniendo un 0-5 sólo superado por dos triunfos por 6-0 (en 1953 y 1981) en la historia del derbi de Oporto. Fue una goleada especialmente bien recibida, ya que puso fin a una racha de tres partidos sin ganar, y mantuvo al equipo de Rui Barros a poca distancia del líder, el Sporting de Lisboa. El domingo, el cuadro lisboeta parecía encaminarse hacia la que habría sido apenas su segunda derrota liguera de la temporada, tras empezar perdiendo 0-2 ante el Braga. Sin embargo, con una remontada vibrante, acabó imponiéndose por 3-2, con lo que su entrenador, Jorge Jesús, mantuvo su extraordinaria serie como invicto en partidos ligueros en casa. Dicha racha dura ya 59 encuentros, desde marzo de 2012.

4