Tristeza, disculpas y recuerdos de infancia

"Mi trabajo es ser la pesadilla de los jugadores hasta el final de la temporada. No esperaba nada cuando llegué, solo sabía que era una patata caliente. Me gusta sufrir. No disfruto cuando las cosas son muy fáciles. Así que elegí el Milán porque es mi casa. Vestí esta camiseta durante 14 años. Es parte de mí. Trabajar aquí es maravilloso. Veremos cómo acaba". Gennaro Gattuso, sobre ser entrenador del AC Milan.

"Luis Suárez es el delantero que a mí me gustaría tener. Yo entiendo el fútbol como él. Si entro a una cancha, tengo que ganar el partido. Puedo hacer tacos, chilenas y hacerlo bonito, pero lo que quiero es ganar. Luis siempre halla la forma de ganar. Y la encuentra solo, nadie se lo enseñó. Eso le convierte en alguien especial, y muy uruguayo. Para mí es el mejor delantero del mundo. Y no por un tema técnico, sino de espíritu". Gustavo Poyet, entrenador uruguayo del Girondins de Burdeos, habla de su compatriota Luis Suárez en el diario Marca.

Ricardo Gareca dejó su mensaje en Twitter en memoria de Daniel Peredo, famoso narrador de los partidos de la selección de Perú, que falleció el lunes 19 de febrero, una noticia que conmocionó al pueblo peruano.

"Cuando era pequeño lloraba alguna vez después de los entrenamientos por lo competitivo que era todo. Tras la final del Mundial sub-17, la Champions perdida con el Arsenal, la eliminación del Mundial ante Francia… Pero hace tiempo que no lloro; aprendes que la derrota es normal. Nunca aprendes a perder, pero lo entiendes y puedes aceptarlo. Aunque, para mí, una derrota es una bofetada". El internacional español Cesc Fábregas, jugador del Chelsea, en una entrevista al diario El País.

"No bromeo. Solía limpiar esas botas cada día. Jugábamos en campos que no eran muy perfectos. Había mucha suciedad, rocas... Así que llegaba a casa y frotaba las botas con un paño, porque sabía lo que mi padre había sacrificado para comprarlas. Las llevé durante tanto tiempo que las tiendas dejaron de venderlas, y el día que finalmente se rompieron, lloré. Lloré por lo mucho que me importaban. Para mí eran sagradas". Lorenzo Insigne, jugador del Nápoles, rememora en The Player's Tribune sus primeras botas de fútbol, idénticas a las que llevó Ronaldo en el Mundial de Francia 1998.

"Le dije que había hecho una gran parada. Queda la sensación de haber podido marcar un gol importante en esta eliminatoria que nos dejara mejor parados para el partido de vuelta". El atacante colombiano Luis Muriel, en referencia a la jugada que protagonizó junto al arquero español David De Gea en los octavos de final (ida) de la Liga de Campeones de la UEFA.

"Pudimos marcar, pero con un error recibimos [un gol] y estamos fuera. Juzgo a mi equipo por las intenciones, no por el resultado. Cuando pierdo, mis primeras palabras son de felicitación al rival". Pep Guardiola, después de que su Manchester City quedase eliminado de la FA Cup en quinta ronda tras caer 1-0 con el Wigan.

"No sé si Neymar se fue del Barcelona para no quedarse a la sombra de Messi. Lo que sé es que todos los jugadores están a la sombra de Messi. Si Neymar no quiere quedarse en la sombra de Messi debe cambiar de deporte". Thierry Henry, exjugador galo que compartió vestuario con Messi en el Barcelona.

"A veces parecía un partido de balonmano con ocho jugadores suyos defendiendo dentro del área. Ellos tenían mucho peligro, con muy poco te pueden complicar y de tres tiros, dos fueron al palo. Con muy poco han sacado muchísimo, así que podemos estar contentos". Ivan Rakitic, tras el empate 1-1 entre el Barcelona y el Chelsea en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de la UEFA.