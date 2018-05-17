El fútbol español sigue dominando Europa

Dos arietes extranjeros golean con Boca en La Bombonera

La hegemonía española en Europa y un Tanque chileno, protagonistas

También hablamos de Diego Forlán, Roger Milla y Olaf Thon

53 años después de la última vez que dos extranjeros marcaron con Boca Juniors en un partido de la Copa Libertadores —el uruguayo Alcides Silveira y el brasileño Ayres Moraes lo hicieron en 1965— los colombianos Edwin Cardona y Frank Fabra encarrilaron la goleada por 5-0 de los suyos ante Alianza Lima. Cristian Pavón firmó cuatro asistencias, con las que igualó el récord individual de un futbolista en un choque de la Copa Libertadores en los últimos cinco años.

137 años después de que Diego Forlán fuese el último jugador en marcar una tripleta contra el Barcelona en la liga española, defendiendo entonces los colores del Villarreal, Emmanuel Boateng, jugador del Levante de 21 años, contribuyó a la sorprendente victoria por 5-4 de los suyos repitiendo esa gesta. Fue la primera derrota del Barça en la liga en 44 partidos y 400 días, y puso fin a su intento, en la penúltima jornada, de convertirse en el primer equipo que termina una temporada de la primera división española invicto desde que el Real Madrid lo consiguió hace 86 años.

89% Es el porcentaje de trofeos de la Europa League y la Liga de Campeones de la UEFA desde 2013/14 que han acabado en las vitrinas de clubes españoles, después de que el Atlético de Madrid doblegase al Marsella. Y serán el 90 por ciento si el Real Madrid hace lo propio ante el Liverpool. Tan solo el Manchester United, que venció al Ajax en Solna hace un año, ha interrumpido el casi monopolio español, que han logrado Real Madrid, Sevilla (con tres títulos cada uno), Barcelona y Atleti (uno cada uno).

1.000 Goles en una temporada son los que ha presenciado la Ligue 1 (1.004) por primera vez desde que Alain Giresse, Vahid Halilhodzic, Bernard Lacombe, Roger Milla, Dieter Mueller y Dominique Rocheteau contribuyeron a alcanzar los 1.090 en 1982/83.

123 Años habían transcurrido desde la última vez que todos los equipos de la primera división inglesa menos los seis primeros terminaron con una diferencia de goles negativa, hasta que el Burnley hizo que la historia se repitiese al registrar una de -6 en las dos últimas jornadas.

28 partidos consecutivos de la Bundesliga asistieron a goles del Schalke 04 por primera vez desde que el equipo de Frank Hartmann, Olaf Thon, Dieter Schatzschneider y Klaus Tauber encadenase 33 duelos marcando entre 1983 y 1985.

22 goles es la cifra alcanzada en la Copa Liberadores por Esteban Paredes, quien supera de este modo a Francisco Valdés, autor de 20 entre 1964 y 1974, como chileno que más tantos ha marcado en la historia de la prueba. El ariete de Colo-Colo, de 37 años, también desbancó a Martín Palermo y se situó a cuatro dianas de entrar en la lista de diez máximos realizadores del torneo de todos los tiempos.

55 temporadas había disputado el Hamburgo en la Bundesliga hasta que se convirtió en el último miembro fundador en descender. El Werder Bremen, que perdió la categoría en 1980/81 y la recuperó de inmediato a las órdenes de un nuevo técnico, Otto Rehhagel, igualará así en 2018/19 el récord de campañas de la división de honor alemana que tiene el Hamburgo.

50 partidos sin perder en la primera división sudanesa es el increíble hito alcanzado por Al Hilal tras imponerse por 3-1 a Al Khartoum. Se halla, pues, a siete de la mejor marca de la competición, que estableció el propio club en 2013. El récord del mundo está en 108 partidos, los que pasó invicto el ASEC Mimosas en la primera división marfileña entre 1989 y 1994.