De tiro libres, goles en contra y remontadas imposilbes

​Goles en propia meta y de libres directos, protagonisas

Wright-Phillips marca tantos goles como el New York City FC

También hablamos de Ronaldinho, Viduka y Zidane

118 años habían transcurrido desde la última vez que un equipo perdió sus siete primeros partidos de una temporada de la primera división inglesa y evitó el descenso —el Liverpool lo logró en 1899/00— hasta que el Crystal Palace salvó la categoría repitiendo esa gesta.

97 puntos y 105 goles son las cifras que alcanzó el Manchester City tras vencer por 3-1 al Brighton, estableciendo así nuevos récords en la Premier League inglesa. Las mejores marcas anteriores en ambos apartados correspondían al Chelsea, que sumó 95 puntos en 2004/05 y perforó las metas contrarias 103 veces en 2009/10.

40 años después de que Manny Kaltz, del Hamburgo, fuese el primer jugador en marcar tres goles en propia meta en una misma campaña de la Bundesliga, Niklas Sule, del Bayern de Múnich, se convirtió en el segundo.

39 partidos de liga sin perder en casa con el Borussia Dortmund es la secuencia que presentaba Lukasz Piszczek hasta la inesperada derrota por 1-2 a manos del Maguncia.

24 años después de que un equipo se proclamase campeón de la liga australiana sin haber sido uno de los dos primeros en la temporada regular, la historia se repitió. El Adelaide City había terminado quinto de la National Soccer League en 1993/94, y aun así se impuso contra todo pronóstico a un Melbourne Knights encabezado por Mark Viduka en la Gran Final. El Melbourne Victory fue cuarto este año y superó al Newcastle Jets, convirtiéndose de este modo en el primer club que gana cuatro títulos de la A-League.

14 victorias consecutivas en la primera división búlgara —con un balance de 45 goles a favor y solo siete en contra— es la racha del Ludogorets que llegó a su fin con un empate a 0-0 en casa del CSKA de Sofía.

11 goles en diez partidos: son los que ha anotado el delantero del Red Bulls de Nueva York Bradley Wright-Phillips en el derbi del río Hudson, increíblemente el mismo total que suma el New York City FC. En el otro extremo figura David Villa, quien ha sido incapaz de ver puerta en seis partidos en el Red Bull Arena.

10 temporadas de la liga española habían pasado sin que ningún jugador lograse marcar cinco o más goles en libres directos —Ronaldinho lo hizo en 2006/07— hasta que dos hombres lo consiguieron en 2017/18. Después de Lionel Messi, llegó el turno de Enis Bardhi, del Levante, quien transformó su quinto golpe franco de la campaña en apenas su 16º intento el lunes, siguiendo los pasos del argentino (seis goles en 48 tiros).