Entre goles, toques y éxitos de veteranos

​Firmino iguala a Adriano y mejora a CR7

Dijon y Lyon riman con aluvión

Una hormiga reina goleadora a los 40

85 años habían pasado desde que el Athletic de Bilbao se convirtió en el último equipo en ganar 4 Copas del Rey consecutivas, hasta que el Barcelona repitió la hazaña. Asimismo, un delantero del Barça emuló a una leyenda del equipo bilbaíno en el contundente 5-0 al Sevilla: Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en marcar en 5 finales del certamen copero español desde que lo hiciera Telmo Zarra 68 años antes.

59 años habían transcurrido desde que un jugador del Inter de Milán lograba superar la barrera de los 25 goles en una temporada de la Serie A italiana –pese a que, en ese periodo, el título de Capocannoniere se lo había adjudicado un jugador nerazzurro en 7 ocasiones–; hasta que Mauro Icardi repitió la gesta. En la campaña 1958/59, el también argentino Antonio Angelillo, uno de los ‘Angeles Carasucias’, firmó 33 dianas con el Inter.

31 goles a favor (4,43 por partido) y sólo 2 en contra: ésas fueron las asombrosas estadísticas que registró Brasil para ganar su séptima Copa América Femenina en ocho ediciones. Además, una de las campeonas, la coleccionista de récords Formiga, se convirtió en la goleadora de más edad en la historia del fútbol internacional con 40 años y 35 días, superando a la italiana Patrizia Panico (39 años y 263 días).

22 pases enlazó el Seattle Sounders en la jugada que culminó Gustav Svensson con un zambombazo contra el Minnesota United; a sólo dos de los que encadenó Argentina para fabricar el icónico gol de Esteban Cambiasso contra Serbia y Montenegro en Alemania 2006.

16 años después de conquistar su primer trofeo con el Feyenoord, Robin van Persie se adjudicó el segundo marcando un gol en la final de la Copa de Holanda, al tiempo que el conjunto de Rótterdam sumaba su 16ª victoria consecutiva en De Kuip en la competición. RVP jugó con 18 añitos la final de la Copa de la UEFA 2002, donde el Feyenoord se impuso por 3-2 al Borussia Dortmund con un doblete de Pierre van Hooijdonk.

10 goles en la Liga de Campeones es la barrera que ha alcanzado Roberto Firmino en apenas 11 partidos; un récord que pasa a compartir con su compatriota Adriano. Los máximos artilleros de siempre en la competición, Cristiano Ronaldo (120 goles) y Lionel Messi (100), tardaron 39 y 23 encuentros respectivamente en alcanzar esa decena de dianas.

10 goles en 4 encuentros ha marcado Marcus Berg. Con su triplete contra Al Nasr, el delantero sueco aseguró el título de la liga emiratí para el Al Ain, y pasó de la tercera a la primera posición en la tabla de artilleros antes de encarar la última jornada.

5,3 goles por encuentro han promediado los enfrentamientos entre Dijon y Olympique de Lyon en la Ligue 1 tras el reciente triunfo del conjunto lionés por 2-5. En ese partido, Memphis Depay se convirtió en el primer holandés que marca 15 goles en una campaña de la primera división francesa desde Johnny Rep en el curso 1979/80.