Y Messi también le marca al Chelsea

El resultado más predecible en el Calcio

¿Qué sequías terminaron en Barcelona, Eindhoven y Londres?

Descubre la nacionalidad mayoritaria de los goleadores en Champions

58 brasileños han visto puerta en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA, más que ninguna otra nacionalidad (57 españoles lo han conseguido). El último brasileño ha sido Fred, del Shakhtar, con la transformación de un soberbio tiro libre.

30 disparos a puerta y más de 12 horas ha necesitado Lionel Messi para marcarle un gol al Chelsea. Por otra parte, su compañero en el Barcelona, Luis Suárez, lleva ya más de 13 horas sin batir las metas rivales en la Liga de Campeones.

7 años y un mes es la sequía goleadora que sufría Esteban Granero en La Liga y que terminó con el tanto del empate para el Espanyol contra el Villarreal. El mediocampista ofensivo llevaba 112 partidos sin ver puerta en la primera división española.

50 partidos de liga en casa consecutivos marcando goles es la racha que disfruta el Mónaco por primera vez en sus 94 años de historia. En esta secuencia que dura más de 1.000 días, 30 jugadores diferentes han registrado un total de 133 goles. El Mónaco persigue el récord del Niza, que vio puerta en 55 partidos de liga seguidos como local entre 1975 y 1978.

31 goles en 31 partidos con el Lazio ha logrado Ciro Immobile esta temporada, una cifra que alcanzó en el preciso momento en el que se convirtió en el primer italiano desde hace más de una década que ha marcado una tripleta en la UEFA Europa League/Copa de la UEFA. Luca Toni, el último que anotó un hat-trick en la competición, lo hizo con el Bayern de Múnich en diciembre de 2007.

3 títulos ha conquistado el Grêmio en solo 17 meses bajo la batuta de Renato Gaucho, después de haber pasado 15 años sin ganar ningún trofeo nacional ni internacional antes de que el actual entrenador llegara al club. O Tricolor Gaúcho se convirtió el jueves en el primer equipo que se ha impuesto a Independiente en más de una final continental. Paulo Nunes y Jardel habían espoleado al conjunto de Luiz Felipe Scolari hasta la victoria sobre el coloso argentino en la Supercopa Sudamericana de 1996.

22 victorias consecutivas en casa en la Eredivisie es la racha a la que el PSV puso fin el sábado, a pesar de haberse ido al descanso con una ventaja por 2-0 sobre el Heerenveen. La racha anterior que poseía el coloso de Eindhoven en su propio estadio incluyó 21 victorias y la registró en 1987 el equipo de Guus Hiddink en el que figuraban Hans van Breukelen, Eric Gerets, Ronald Koeman, Frank Arnesen, Soren Lerby, Willy van de Kerkhof y Wim Kieft.

17 goles ha marcado el CSKA de Sofía en la primera división de Bulgaria desde la última vez que encajó un tanto hace ya tres meses. La secuencia ha servido al dos veces semifinalista de la Copa de Europa para situarse a un punto del líder, el Ludogorets. Una pieza fundamental en este gran momento que atraviesa el CSKA ha sido Fernando Karanga, quien lleva anotados 19 tantos en 19 partidos esta temporada.

10 partidos consecutivos en la Serie A entre el Genoa y el Inter de Milán han arrojado victorias en casa. Dos jugadores que han pertenecido a ambos clubes, Andrea Ranocchia (quien anotó un gol en propia puerta) y Goran Pandev, contribuyeron el sábado a la victoria de los Rossoblu por 2-0 en Liguria. El equipo visitante no ha logrado ver puerta en los seis últimos emparejamientos entre ambos clubes.