Rachas, rankings y récords

Corazones rotos en el día de San Valentín

Una computadora con muchos años

Tripletes “perfectos” y el rey del póquer

111 puestos ha escalado Islandia desde junio de 2012 en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, desde la posición más baja de su historia hasta la más alta que haya ocupado jamás en la tabla. Actualmente por encima de los Países Bajos y Uruguay, la selección entrenada por un dentista se encontraba por debajo de Guyana (ahora en el puesto 164), el Chad (168), Santo Tomás y Príncipe (179) y Bermudas (184) hace seis años y medio.

59 segundos tardó Ricardinho en marcar el gol más madrugador en una final de la EURO de Fútsal de la UEFA, convertido además en su tanto número 22 en el torneo (otro récord). Portugal, sin embargo, tuvo que echar mano de un gol de Bruno Coelho en las postrimerías del encuentro para igualar el partido y forzar la prórroga, en la que este mismo jugador transformó un penal en los últimos minutos para conquistar el primer título de los lusos e impedir que España alzara su octavo trofeo de la EURO de Fútsal.

49 faltas, una cada minuto y 50 segundos, se cometieron en el último clásico platense. El empate a 0-0 con el que se saldó el derbi se convirtió en la quinta imbatibilidad consecutiva de Estudiantes contra Gimnasia. Estudiantes lleva un total de 14 partidos sin conocer la derrota en este emparejamiento.

44 años y 359 días tenía David McIntosh cuando sustituyó a Orlando Rengifo (44 años y un mes) y se convirtió en el goleador de más edad de la primera división venezolana en este siglo. Con ello ayudó al Deportivo Anzoategui a completar una increíble remontada de dos goles y empatar a 2-2 el partido disputado a domicilio contra el Metropolitanos. “La Computadora” cumplirá 45 años el sábado, y espera que su regalo sea contribuir a la primera victoria del Deportivo Anzoategui en 20 partidos.

20 partidos ha tardado Bobo, del Sydney FC, en convertirse en el jugador que con más presteza consigue marcar 20 goles en una temporada de la A-League australiana, con lo que ha batido el récord que poseía Bruno Fornaroli. El doblete del exdelantero de la selección sub-20 de Brasil ayudó al equipo de Graham Arnold, que lleva casi dos años imbatido fuera de su estado, Nueva Gales del Sur, a registrar una victoria por 4-0 a domicilio contra el Melbourne City.

11 horas y 34 minutos llevaba Gigi Buffon sin encajar ningún gol con su club ni con su país hasta que Harry Kane, del Tottenham Hotspur, vio puerta contra el Juventus. El inglés, de 24 años, se convirtió así en el primer jugador de la historia que marca más de ocho tantos en sus ocho primeras apariciones en la Liga de Campeones de la UEFA: Ronaldinho, Simone Inzaghi, Didier Drogba y Diego Costa registraron ocho en sus primeros ocho partidos en la competición.

10 partidos sin conocer la derrota en el día de San Valentín (siete victorias y tres empates) es la racha que terminó para el París Saint-Germain en el Santiago Bernabéu. El PSG, sin embargo, puede sacar fuerzas de flaqueza con la siguiente estadística: la única vez que perdió por 3-1 a domicilio en la ida de un emparejamiento europeo fue también contra el Real Madrid en 1993, y pasó de ronda tras remontar el resultado en la vuelta.

7 tripletes “perfectos” –un gol con la zurda, un gol con la diestra y el tercero de cabeza– ha anotado Cristiano Ronaldo para el Real Madrid hasta la fecha tras su gesta contra la Real Sociedad. Lionel Messi no ha marcado nunca un triplete “perfecto” con el Barcelona. El doblete que Ronaldo marcó contra el PSG cuatro días después pone la cuenta particular del portugués en nueve goles en los últimos cinco encuentros que ha disputado.

4 goles en un partido de la Premier League ha logrado Sergio Agüero esta semana para convertirse en el primer jugador que logra la hazaña en tres ocasiones. Andy Cole, Michael Owen, Ole Gunnar Solskjaer, Frank Lampard, Dimitar Berbatov y Yakubu lo lograron dos veces. Su póquer contra el Leicester City sitúa además a Agüero en el cuarto puesto de la lista de jugadores que han marcado más de 20 goles en cuatro campañas consecutivas de la Premier League, por detrás de Alan Shearer, Thierry Henry y Harry Kane.