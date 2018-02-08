Forlán también la rompe en Hong Kong

El regreso de Seedorf a La Liga

Un argentino en Hong-Kong

Un halcón y unos jets de altos vuelos

20 goles lleva registrados el Kitchee en las tres primeras titularidades de Diego Forlán en el club. El ganador del Balón de Oro adidas de Sudáfrica 2010 ha contribuido a esta cifra con cinco tantos en solo 205 minutos de juego. El Kitchee posee actualmente un promedio de 4,1 goles por partido en 12 jornadas de la temporada 2017/18 de la Premier League de Hong Kong.

78 partidos hacen de Ronald Koeman el seleccionador que más internacionalidades posee como jugador de la selección de los Países Bajos de la historia. Su excompañero del Ajax y de la Oranje Frank Rijkaard alcanzó 73. Cuatro seleccionadores han pasado ya por el banquillo de los holandeses desde que el combinado terminó tercero en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™.

10 holandeses han entrenado hasta la fecha en clubes de La Liga. Clarence Seedorf se ha convertido en el primero en diez años al hacerse con las riendas del Deportivo. El exmediocampista del Real Madrid se une así a un prestigioso grupo de holandeses en el que figuran Rinus Michels, Leo Beenhakker, Johan Cruyff, Theo Vonk, Bert Jacobs, Guus Hiddink, Louis van Gaal, Ronald Koeman y Frank Rijkaard, quienes conquistaron en conjunto 12 títulos de la primera división de la liga española.

99 títulos ha ganado ya Falcao a lo largo de su carrera después de haber ayudado a Brasil a conquistar un décimo Gran Premio de Fútsal en 11 ediciones de la competición. Con sus cinco goles en Brusque, el jugador, de 40 años, se ha quedado tan solo a cuatro tantos de alcanzar la impresionante cifra de 400 realizaciones para la selección nacional de su país.

70 años después de haber marcado consecutivamente seis goles en dos partidos, el Marsella acaba de repetir la gesta. El triunfo incontestable por 9-0 del martes sobre el Bourg-en-Bresse en la Copa de Francia se convirtió en la victoria más abultada del equipo desde que se impuso por 10-1 al Chambery en la misma competición en 1948. Cuatro días antes, Florian Thauvin había espoleado a los suyos a un 6-3 sobre el Metz para convertirse en el segundo jugador que, esta temporada, alcanzaba números de dos cifras en goles y asistencias (13 goles; 10 asistencias) en las cinco grandes ligas europeas, después de Neymar (18 goles; 11 asistencias). Poco después Lionel Messi se convertía en el tercero en lograrlo (20 goles; 10 asistencias).

17 goles en 15 partidos ha marcado Fabio Lima en la Pro League 2017/18 de Emiratos Árabes Unidos. El jugador, de 24 años, lleva registrados 78 tantos en 91 encuentros desde que fichó por el Al Wasl en 2014. Lima y el también brasileño Caio son los únicos dos jugadores de este club que han visto puerta en el campeonato nacional en más de dos meses.

13 años después de que Owen Hargreaves se convirtiera en el cuarto inglés que veía puerta en la Bundesliga (marcó contra el Borussia Monchengladbach el primer gol de liga que se vio en el Allianz Arena), Ademola Lookman ha sido el quinto y, casualmente, contra el mismo rival. El extremo, de 20 años de edad, que saltó al terreno de juego desde el banquillo y quien también había anotado en su debut con el Everton, repitió la hazaña en su estreno con el Leipzig, para emular a Kevin Keegan, Tony Woodcock, Peter Hobday y Hargreaves.

37 puntos figuran en el casillero del Newcastle Jets de Ernie Merrick en la temporada 2017/18 de la A-League a ocho jornadas para el final de la campaña, más de lo que nunca ha conseguido el equipo en una temporada de esta liga. Dimi Petratos, Andrew Nabbout, Roy O'Donovan y compañía han marcado además 41 goles, con lo que han batido el récord del club, de 38 tantos, establecido en 2011/12.

5 años habían pasado desde que un jugador registró varios goles en su debut en la Bundesliga hasta que Michy Batshuayi contribuyó con un doblete a la victoria por 3-2 del Borussia Dortmund en Colonia. Curiosamente, el último que lo había logrado antes que él fue Pierre-Emerick Aubameyang, a quien el BVB sustituyó con el fichaje de Batshuayi y quien también vio puerta el sábado en su estreno con el Arsenal.