Talento, corazón y arrogancia

"El talento siempre gana al físico. El día que eso no ocurra la cagaremos porque este juego será muy aburrido. ¿El Mundial? Veo que Brasil se ha recuperado. Tiene un equipazo. Y tiene las dos cosas: talento y físico. Eso es difícil. Por eso España tiene tanto mérito. Porque ha ganado prácticamente sin físico. Salvo Ramos, los demás mira lo que éramos: Arbeloa, Puyol, y poco más. Ahora también: sobre todo tiene talento (...) Seguro que España ha ganado más físico pero España no puede competir con Alemania en eso. España debe competir por talento". Xavi Hernández en entrevista con El País.

"Estamos intentando hacer todo para salir de esta situación y no nos sale. Encajamos goles, intentamos hacer buen fútbol, pero no sé decir qué es. Falta de actitud no es. Vamos a intentar hacerlo mejor. Lo que digo es que no hay más remedio: hay que luchar, correr. Problemas sí hay, el Madrid no está acostumbrado a estar en la posición que está. Estamos jodidos. Hay que correr, trabajar, correr. Es lo que hay". Marcelo, segundo capitán blanco, sobre la mala racha del Madrid, 4º a 16 puntos del Barcelona en la Liga.

"Hasta los 17 años pasé hambre, en el verdadero sentido de la palabra. Mi madre no trabajaba, era ama de casa y ganábamos 3.000 ó 4.000 liras (entre 1,55 y 2,07 euros) con las que teníamos que comer. Yo jugaba en la calle y me iba con quien me diera mil liras más o menos porque era el más fuerte de todos. No tenía dinero, nunca lo había visto en mi vida. Decía: 'elígeme, te hago ganar'. Y todos los días jugaba en la calle para ganar algo. Mi gran oportunidad siempre ha sido el fútbol. En aquella época, 2.000 liras más o menos para mí hacían una gran diferencia". Antonio Cassano rememora su difícil infancia en Canal+ Francia.

"Juego mucho con el corazón y estoy un poquito loco en el campo. Me gusta mucho, muchísimo, ganar. El fútbol es muy importante para mí y, cuando no gano, es difícil para mi mujer hablar conmigo, porque no estoy contento. Necesito ganar, pero no sólo en el fútbol, también cuando juego a las cartas o al Monopoly. Si no logro la victoria, me enfado". El internacional sueco John Guidetti, en su presentación como nuevo jugador del Alavés.

"Yo me fijé mucho en el modelo de Pekerman. Lo respeto muchísimo y siempre lo tengo presente a Pekerman. Escúcheme: yo voy a ser el técnico más grande en el Mundial, con los 71 años que cumpliré en marzo, y me ha conformado un poquito saber que Pekerman sólo tiene un año menos. Entonces, en cierto sentido, haremos equipo". Oscar Tabárez, en una entrevista con el diario argentino La Nación.

“El entrenador hizo varios cambios, le dio confianza a jugadores que no habían jugado mucho recientemente y no creo que nadie haya justificado su elección hoy. Eso resume lo que pienso”. Per Mertesacker, zaguero del Arsenal, tras la eliminación de la Copa de Liga a manos del Nottingham Forest.

"Si uno hace bien las cosas dentro de la cancha, estar en un Mundial para un jugador de mi edad sería muy lindo y consagratorio". El jugador argentino Carlos Tevez en la presentación de su regreso a Boca Juniors.

"No me importaba el frío y no me importaba nada, yo solo quería ganar. Los jóvenes hoy en día tienen que tener eso en la cabeza, que hay que dedicarse... hasta cuando sufres una lesión, porque al final eso te hace más fuerte. Yo descubrí una fuerza en mí que no sabía que tenía en la primera lesión con el Inter de Milan, con 24 años". Ronaldo Nazario rememora su carrera en el programa del Canal Zico 10 que conduce el propio Zico en YouTube.