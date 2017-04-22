Silbidos, vídeos viejos y un desamor

"El primer día que llegué mi única ilusión era hacer un Atlético competitivo y que molestara en todos los ámbitos que compitiera, y creo que estamos compitiendo. Grandes son los Bayern, Barcelona y Real Madrid, sobre todo en lo económico. Nosotros en lo deportivo somos un equipo competitivo seguro". Diego Simeone, tras alcanzar su tercera semifinal de la Liga de Campeones con el Atleti en cuatro años.

"Lo único que pido al Bernabéu es que no me silbe, porque siempre doy lo mejor en cada partido y aunque a veces no haga goles siempre intento trabajar y ayudar al Real Madrid". Cristiano Ronaldo, en declaraciones a Antena 3, reivindica su triplete ante el Bayern de Múnich en Champions tras escuchar silbidos de algunos hinchas.

"Los dos años anteriores he estado jugando con un catéter interno. En cada entrenamiento, en cada partido, orinaba sangre, lo pasaba mal, tenía roces. Era algo muy complicado que la gente no lo sabe ni lo valora. Pero estaba jugando con mi salud por vestir unos colores, por vestir una ilusión". Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, explica en una entrevista a Mega los problemas de salud que ha sufrido los dos últimos años tras un golpe en el riñón en un partido ante el Bayer Leverkusen.

"Al principio hubo mucha conexión, pero al final no hubo muy buen feeling. Es como una pareja, al principio estás muy enamorado, pero luego no da más de sí". Así describe Iker Casillas su relación con José Mourinho en una entrevista a Movistar+.

"Por curiosidad uno se cuelga viendo vídeos viejos, cómo jugaban en los Mundiales. Miro los del Mundial ’82, las eliminatorias para el 86, el Mundial del ’70… Oblitas, Teófilo, Muñante, Barbadillo... Era una época de grandes jugadores que me sirven de inspiración. También le pregunto a mis familiares, qué hacían de bueno para estar en un Mundial, qué tenían para seguir ese ejemplo". El extremo peruano Edison Flores, en una entrevista con FIFA.com.

"Para ganar la Champions siempre necesitas un día de suerte. Un día en el que puedes merecerla o no, pero tienes que tenerla. Cuando ganamos la Décima (con el Real Madrid), en Dortmund íbamos perdiendo 2-0 al descanso . Y el palo de Mkhitaryan aún lo tenemos sonando en la cabeza".

El jugador del Bayern de Múnich Xabi Alonso, en una entrevista en El País, antes de su regreso al Bernabéu.

"El Barça está desde hace tiempo en caída libre y ni siquiera el Bayern-Real Madrid me impresionó. Si tuviera que indicar un auténtico peligro para la Juve, me inclinaría por el Mónaco. Un grupo de jóvenes con muchísimo talento que saben defender y responder con calidad y velocidad". Marcelo Lippi, seleccionador chino y extécnico del Juventus, y los principales rivales de los bianconeri en la Liga de Campeones de la UEFA, en una entrevista al diario La Repubblica.

"Él trajo de la Real Sociedad a un niño como Griezmann, que marcaba un gol y luego pasaban tres semanas hasta el siguiente, y ahora es una de los tres mejores jugadores del mundo y está compitiendo por la Bota de Oro. Eso es por el entrenador". Diego Godín y la influencia de Simeone en la evolución de Antoine Griezmann en una entrevista al Daily Mail.

"Me moría de vergüenza. No sabía dónde ni con quién sentarme. Estaba rodeado de las figuras a las que siempre admiré, y yo era uno de ellos".