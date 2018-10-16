Shevchenko: "Nuestro objetivo es disputar la EURO 2020"

Entrevista con la leyenda ucraniana, ahora seleccionador de su país

Inicio perfecto en la Liga de Naciones: dos partidos, dos triunfos

El libreto de Sheva: descubrir y potenciar la calidad de los jóvenes

La primera y única participación de Ucrania en una cita mundialista les condujo hasta los cuartos de final de Alemania 2006, pero en las dos Eurocopas que disputó desde entonces, 2012 y 2016, la escuadra auriazul no respondió a lo esperado y cayó en la fase de grupos.

Y eso que al conjunto de la Europa oriental no le ha faltado talento, puesto que ha contado con nombres como Andriy Shevchenko, Anatoliy Tymoschuk, Andriy Voronin o Serhiy Rebrov, todos ellos importantes en grandes clubes europeos.

Tras la retirada de aquella generación, parecián avecinarse tiempos difíciles. Sin embargo, con la llegada de Shevchenko al cargo en 2016 se inició una revolución. De manera paciente, el exdelantero está construyendo un equipo basado en la juventud.

A pesar de no clasificar para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, las dos victorias ante República Checa y Eslovaquia en la Liga de Naciones de la UEFA han servido a Ucrania para conseguir un sensacional ascenso (29ª) en la última edición de la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola. Además, sumaron un empate (1-1) contra Italia a comienzos de octubre.

FIFA.com ha dialogado con Sheva sobre su papel como seleccionador, sus objetivos y sus votos en los The Best FIFA Football Awards 2018.

Antes de comenzar, una pregunta sobre los FIFA Football Awards. Eligió a Modric y a Deschamps, y ambos ganaron. ¿Por qué merecieron el trofeo? En mi opinión, Deschamps hizo un trabajo estupendo con la selección francesa. Y no solo este año. Su victoria en el Mundial es fruto de muchos años de esfuerzo. Es un éxito muy merecido, había que recompensarlo con un premio.

En cuanto a Modric, hizo una grandísima temporada en el Real Madrid. Lo conozco muy bien, nos enfrentamos como jugadores, y jugó contra mi equipo cuando me hice entrenador. Es uno de esos jugadores que pueden marcar diferencias. Lee el juego a la perfección y es capaz de adaptarse a cualquier cambio. Los logros que ha tenido este año son impresionantes: tercer título consecutivo de la Liga de Campeones y el subcampeonato mundial. Esta gente merece una recompensa.

Es seleccionador nacional desde julio de 2016. ¿Cómo resumiría sus dos primeros años? Acepté el encargo en un momento complicado, justo después de una actuación no muy buena en la Eurocopa. Todo estaba en contra: la reacción de la prensa, la moral de los jugadores... Además, el trabajo de reconstrucción de la selección tenía que empezar coincidiendo con el ciclo clasificatorio del Mundial. Se nos exigían cambios, pero también resultados. El tiempo apremiaba, y probablemente ese periodo fuese el más difícil.

Nos pusimos a trabajar para confeccionar un equipo basado en la posesión. Era algo a lo que Ucrania no estaba acostumbrada, y es muy difícil implantar cambios tan drásticos. Además, nos embarcamos en un proceso de remodelación del plantel. Durante este año y medio hemos dado la alternativa a casi 20 debutantes. y aun así, llegamos a la última fecha ocupando uno de los dos primeros puestos del grupo, pero fue decisivo perder ante Croacia, futura finalista del Mundial. El equipo se está acercando a un estado de equilibrio, aunque hay que insistir en que tenemos un potencial mayor del que plasmamos en los partidos.

¿Cuáles fueron los motivos por los que Ucrania no clasificó para Rusia 2018? En nuestra liguilla había cuatro equipos de un nivel similar, todos participantes en la Eurocopa de 2016: Turquía, Croacia, Ucrania e Islandia. Peleamos hasta el final por uno de los dos primeros puestos. Todos los partidos se decidieron por pequeños detalles y por acciones o errores individuales. Tuvimos opciones en todos, pero no rendimos al máximo de nuestra capacidad.

Sus resultados de 2018 son buenos. ¿Qué cambios hizo? ¿Y qué ha cambiado en el fútbol ucraniano? El proceso no ha terminado. El futuro siempre es de los jóvenes. Disponemos de jugadores de mucha calidad, con un gran potencial. El objetivo es descubrirlos y plasmar ese potencial. En 2018 estamos invictos. Hemos dado con el armazón del equipo, una combinación de experiencia y juventud.

Era un problema que los futbolistas no jugasen juntos, pero con las concentraciones y los amistosos disputados hemos alcanzado la compenetración necesaria. El fútbol ucraniano está saliendo del pozo, y espero que dentro de un año aumente el número de clubes de la primera división y que los jugadores que compiten fuera se reivindiquen.

Ucrania está subiendo en la clasificación de la FIFA. ¿Cómo ve a este equipo en el futuro? En lo inmediato, tenemos unas metas muy claras: hacer un buen papel en la Liga de Naciones y conseguir el pase a la Eurocopa de 2020. Nuestro objetivo es disputar la Eurocopa.

La selección sub-20 disputará el Mundial de Polonia 2019. ¿Hay jugadores listos para saltar a la absoluta? Trabajamos en estrecha colaboración con los técnicos de todas las categorías. Estamos siguiendo a los sub-20, por supuesto, porque en un año llamarán a la puerta. Desde que soy seleccionador, han debutado casi 20 jugadores, y he perdido la cuenta de aquellos convocados para entrenar con la selección. Remodelamos continuamente la alineación, y las puertas están abiertas para quienes muestren un buen nivel de forma sostenida en el tiempo.

¿Puede describirnos su estilo como entrenador? Baso mi juego en la posesión, en llevar la iniciativa. Prestamos mucha atención al desarrollo de los ataques, a desplegar un juego equilibrado en las transiciones defensa-ataque y viceversa. Es un fútbol constructivo.