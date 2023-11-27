Ricardo, el talismán de Mozambique

Poco después de espolear a Mozambique hasta su primera fase final de la Copa Mundial de Fútsal de la FIFA, el capitán y goleador del equipo, Ricardo Muendane, declaró que no estaba seguro de si viajaría a Colombia. “Para mí, poner al equipo en el Mundial supone el final de mi camino. Tenemos muchos, muchísimos jugadores jóvenes que deben ir a este tipo de competiciones a aprender”.

Lógicamente, cuando el ganador de la Bota de Oro, de 35 años de edad, regresó a Mozambique, le rogaron que reconsiderara la decisión y viajara a Colombia 2016 en septiembre. “Muchas personas de todo el país, incluso políticos y mi propia familia, me dijeron que debía participar en el Mundial. Al final respondí que vale, que iría", explicó el capitán recientemente a FIFA.com.

Su regreso a la selección supone un impulso importante para este deporte, que ya había experimentado un gran auge desde la clasificación. “El fútsal no disfruta de mucha popularidad en Mozambique, al contrario que el fútbol. Pero después de clasificarnos, se levantó un buen revuelo porque hicimos historia. De repente, se habla de fútsal y nos llaman héroes. La gente me reconoce por la calle y, en el trabajo y en el barrio, todo el mundo me pregunta por eso. Lo dejan todo para acercarse a desearnos buena suerte en Colombia”.

Expectativas rebajadas La suerte podría convertirse en un factor importante para una selección debutante que ha quedado encuadrada en uno de los grupos más difíciles de la fase final, junto con la pentacampeona Brasil, Australia y Ucrania, que terminó quinta en Tailandia 2012, la última edición de la competición.

“Sabemos que nuestros rivales son muy buenos y que nos costará mucho competir contra ellos. Contra Brasil hemos jugado dos o tres veces, y tiene un equipo muy potente. Ucrania también es muy fuerte. No obstante, no conocemos muy bien a Australia”.

Seguramente, la vasta experiencia que posee Ricardo le lleva a ser realista sobre las posibilidades que tiene Mozambique de superar el grupo. “Vamos a Colombia para que nuestros nuevos jugadores ganen experiencia. Las selecciones africanas que disputan el Mundial no necesitan pensar en ganar la competición. Vamos allí a participar y a aprender sobre fútsal, porque nuestro trofeo es la Copa Africana de Naciones. Queremos llegar lo más alto que podamos, pero principalmente queremos aprender. Para nosotros no es posible ir al Mundial a ganar, no, no, no. En el Mundial jugaremos contra los mejores equipos, que es de lo que se trata”.

Como no podía ser de otro modo, el seleccionador de Mozambique, Abdul Naymo, no parece coincidir del todo con los comentarios de su capitán. El técnico asegura que lo importante es avanzar paso a paso en la competición. “Me he fijado el objetivo de pasar de ronda. Sé que será difícil, pero trabajaremos sin descanso para lograrlo”.

Liderar el camino Muendane, quien reside con su esposa y sus dos hijos en Maputo, la capital de Mozambique, trabaja en la compañía del agua y responde al apodo de Dino. Está convencido de que el éxito de su equipo en la Copa Africana de Naciones en Sudáfrica, donde terminó tercero y, por consiguiente, se hizo con el billete para Colombia, se debió a la buena mezcla que hay en la selección.

“Teníamos cinco o seis jugadores con mucha experiencia. Fuimos a muchos torneos juntos y jugamos en Brasil y en Portugal. El seleccionador, además, consiguió combinar nuestra experiencia con nuevas incorporaciones, todos ellos estupendos jugadores”.

Tras ganar su grupo en Sudáfrica, Mozambique cayó contra Marruecos en las semifinales, pero alcanzó el tercer puesto que necesitaba al imponerse a Zambia en tanda de penales. “En realidad, no teníamos que haber llegado a los penales, porque jugamos mucho mejor que Zambia. Cuando nos preparábamos para ir a Sudáfrica, pensábamos que podíamos clasificarnos para el Mundial porque habíamos tenido suerte en el sorteo . Sabíamos que no era necesario ganar ni quedar subcampeones, y al final nos alegramos mucho de terminar terceros y de alcanzar el Mundial”.