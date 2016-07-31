¿Quién fue el primer capitán de Estados Unidos, Swithenby o Swords?

En 1885 se disputó el primer partido de selecciones fuera de las Islas Británicas. Fue el 28 de noviembre, cuando Estados Unidos recibió a Canadá en Kearny (Nueva Jersey), auténtico semillero del fútbol estadounidense y lugar de origen de algunos de los jugadores de mayor talento del país. En aquel encuentro histórico, los visitantes se impusieron 0-1, gracias a un solitario tanto de Alex Gibson.

Y aunque, por definición, la contienda enfrentó obviamente a dos países, se pareció muy poco a lo que entendemos hoy en día por un partido de selecciones. Fue organizada y patrocinada por Clark Thread Company, una empresa fabricante de hilo situada en las afueras de Nueva York que apoyaba el fútbol en sus inicios e incluso contaba con su propio equipo, el ONT, siglas de Our New Thread (“nuestro nuevo hilo), un producto novedoso que se afanaba en promocionar a finales del siglo XIX.

Cinco de los once internacionales estadounidenses procedían del ONT, y los otros seis de clubes y equipos situados a pocos kilómetros, mientras que el cuadro canadiense estaba compuesto en su mayor parte por jugadores universitarios del oeste de Ontario. Uno de los futbolistas del ONT era Jack Swithenby, que vistió el brazalete de capitán de las Barras y Estrellas hace 131 años —fue el primero en hacerlo—, compartiendo equipo con su hermano Joe, también del ONT.

Ciertamente, apenas existen registros históricos acerca de la participación de Swithenby con su selección, al margen de aquel primer amistoso, al que dio continuidad un año más tarde, en 1886, cuando los estadounidenses se desquitaron con una victoria por 3-0 sobre sus vecinos del norte.

El partido de 1885 se jugó 28 años antes de que la United States Football Association (USFA), la actual United States Soccer Federation (USSF), se convirtiese oficialmente en asociación miembro de la FIFA, en 1913. Como consecuencia de ello, además de responder a una definición ambigua de “combinado nacional” estadounidense o canadiense, este encuentro ha dejado de reconocerse como partido oficial de selecciones. Según los registros históricos de la USSF, esa distinción corresponde a otro disputado durante una gira por Escandinavia en 1916.

Swords, capitán en Suecia La USFA confeccionó un equipo —de nombre inequívoco, “All-American Soccer Football Team” (“selección de fútbol de todo Estados Unidos”)— con motivo de una gira por Noruega y Suecia, donde disputaría seis partidos en el verano de 1916, en plena I Guerra Mundial, cuando Estados Unidos todavía era neutral en el conflicto, como las otras dos naciones.

Aquella versión de la actual selección estadounidense se enfrentó a un equipo formado exclusivamente por jugadores de Estocolmo en la capital sueca el 15 de agosto, cinco días antes de participar en su primer partido internacional oficial, frente a la selección absoluta de Suecia. Ante 17.000 espectadores, entre los que figuraba el Rey Gustavo V, los norteamericanos ganaron 2-3 un duelo vibrante, cosechando una victoria que se describiría como “un gran triunfo para el fútbol estadounidense”.

Existen crónicas dispares de cómo transcurrió el encuentro, pero todas coinciden en que Suecia no estaba acostumbrada al estilo de juego de su oponente. “Parece que ninguno de sus 37 partidos anteriores preparó a Suecia para poder hacer frente al voraz afán de victoria de los estadounidenses, que se manifestó a través de tácticas tan antideportivas como esperar para realizar un saque de banda, jugar a la defensiva para conservar su ventaja y hasta gritar para pedir el balón a un compañero… El estilo de Estados Unidos, caracterizado por un ritmo acelerado y la búsqueda constante del balón, parecía anticuado para un país que ya se había acostumbrado a un juego de pases menos dinámico”.

Tommy Swords, oriundo de Fall River (Massachusetts), fue el capitán de las Barras y Estrellas en la gira escandinava, y algunas fuentes, no confirmadas, apuntan a que llegó a marcar el primer gol de Estados Unidos en un partido de selecciones en aquella victoria por 2-3, aunque otras señalan al defensor Dick Spaulding.

Pero fuese quien fuese el autor del tanto inicial en Suecia, Swords inscribió su nombre en la historia futbolística de Estados Unidos como primer verdadero capitán de la selección. A menos que queramos preguntarle a algún integrante de la familia Swithenby….