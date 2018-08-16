Entre goles veloces y regresos a la cima

Una montaña moscovita lidera una histórica remontada

Los Bleus resurgen, los Merengues tropiezan

De tal palo tal astilla en París

79 horas de acción tardó Michael Boxall en marcar su primer gol en la MLS. El astuto gol de cabeza del defensa central neozelandés ayudó al Minnesota United a arrancar un sorprendente 2-2 a domicilio frente al Galaxy de Ashley Cole, los hermanos Dos Santos y Zlatan Ibrahimovic. En otro partido, Bradley Wright-Phillips se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS que mete 15 o más goles en cinco temporadas consecutivas.

49 segundos apenas necesitó Diego Costa para marcar el gol más rápido en un partido de categoría sénior masculina con un trofeo de la UEFA en juego. Ese tanto ayudó al Atlético de Madrid a infligir al Real Madrid su primera derrota en una final internacional en 18 años. Desde que cayera por 1-2 ante Boca Juniors en 2000, el Madrid había ganado 13 títulos mundiales o continentales, incluidas 3 Copas Mundiales de Clubes de la FIFA y 5 Ligas de Campeones de la UEFA.

40 años y 31 días es la edad con la que Pablo Escobar –el sudamericano de más edad en marcar en una fase de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™– puso fin a una sequía goleadora de tres meses para ayudar a The Strongest a imponerse por 2-1 a Oriente Petrolero y encadenar su sexta victoria consecutiva.

33 títulos totalizó Lionel Messi con el Barcelona para superar a Andrés Iniesta como su jugador más laureado. El récord del club azulgrana cuando debutó la Pulga eran los 17 trofeos conquistados por Guillermo Amor, una cifra que duplicaría Messi ganando un título más.

33 años después de que un equipo remontase una desventaja de más de tres goles para ganar una eliminatoria de la Copa de la UEFA/Liga Europa, la historia se repitió. En 1985, el Real Madrid, tras haber perdido por 5-1 en el campo del Borussia Moenchengladbach, pasó a cuartos de final gracias a sendos dobletes de Jorge Valdano y Santillana en la vuelta (4-0). Este jueves, cuando se llevaban 75 minutos de partido, el Zenit perdía por 2-4 ante el Dinamo de Minsk en el global de la eliminatoria y jugaba con inferioridad numérica, pero un triplete tardío del héroe mundialista ruso Artem Dzyuba catapultó al conjunto de San Petersburgo a acabar imponiéndose por un increíble 8-1 tras la prórroga (y tras el 4-0 adverso de la ida).

16 años después de haber encabezado por última vez la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola, Francia regresó a la cima –aunque por una ventaja muy pequeña sobre la selección de Bélgica a la que superó en una apasionante semifinal de Rusia 2018–. Entre medias, el liderato había cambiado de manos 22 veces. Hace menos de dos años y medio, Francia había caído hasta la 24ª posición, por detrás de países como Hungría (actualmente 51º), Albania (58º) y Ecuador (60º).

10 goles es la sensacional cosecha de Baghdad Bounedjah cuando sólo se llevan dos jornadas de la liga qatarí 2018/19. Tras haber firmado un triplete en apenas 31 minutos para el Al Sadd, en el segundo periodo del partido contra Al Kharitiyath, el ariete argelino metió 7 goles en los 47 últimos minutos de un apabullante 10-1 infligido a Al Arabi. Bounedjah totaliza 52 goles en 39 encuentros ligueros con su club.

4 goles ha marcado el Liverpool en cuatro choques consecutivos contra el West Ham, para lograr dos goleadas fuera (0-4 y 1-4) y otras dos en casa (4-1 y 4-0). Hasta ahora, el Tottenham Hotspur era el único equipo en la historia de la Premier League que había marcado cuatro o más dianas en cuatro encuentros seguidos contra el mismo rival (el Stoke City). Sadio Mané se convirtió en el primer jugador del Liverpool que ve puerta tres años seguidos en la primera jornada liguera desde John Barnes en 1991.