Los líderes técnicos se centran en alcanzar la excelencia como parte del Diploma de la FIFA en Japón

Durante el viaje a la federación miembro anfitriona, los participantes en el Diploma disfrutaron de una sesión de preguntas y respuestas con Tsuneyasu Miyamoto, ex capitán de la selección nacional masculina de Japón y actual Secretario General de la Asociación Japonesa de Fútbol, así como de un debate con la ex internacional japonesa Homare Sawa, quien en 2011 obtuvo la Copa Mundial Femenina de la FIFA y el Balón de Oro de la FIFA - hoy Premio The Best de la FIFA-.