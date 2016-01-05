Lemar: "En 2016 el principal aspirante será Neymar"

Lemar, cantante de soul y pop oriundo del norte de Londres, irrumpió en el panorama musical británico en 2003, de modo que ya puede ser considerado un veterano por derecho propio. Y aunque últimamente ha estado ocupado promocionando su último álbum, tiene otra pasión además de la música: el Tottenham Hotspur, al que sigue con gran interés.

Nació a un tiro de piedra de White Hart Lane, y está disfrutando con la pequeña revolución obrada por Mauricio Pochettino al frente de los Spurs. El artista, disco de platino, comparte su opinión acerca del nuevo ambiente que rodea al equipo en una entrevista exclusiva con FIFA.com.

También nos habla de sus recuerdos de la infancia, con Paul Gascoigne, y explica por qué cree que Neymar puede acabar con el dominio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sobre el FIFA Ballon d'Or.

¿Cuándo se hizo hincha de los Spurs?Me crie en Tottenham, a una sola calle del estadio, donde nací, así que soy de nacimiento. En mi familia, todos lo son. ¡No sé si llegué a decidirlo en algún momento! (Risas) Fue como me crie, eso es todo. Cuando el equipo jugaba, se oía el ruido de los partidos desde la ventana de mi habitación.

Y aquella época fue una de las más agradables para que un niño viese al Tottenham. Gazza, Chris Waddle, Gary Lineker, Ossie Ardiles... Todos ellos estuvieron algún tiempo en el equipo. ¡Oh, Gazza, claro que sí! Creo que es uno de los mejores futbolistas que haya habido. Punto. Lo fue durante toda su carrera. Y aún hoy, Gascoigne es uno de los mejores jugadores que han pasado por el Tottenham y la selección inglesa. Pienso que es un talento de un nivel excepcional a escala internacional. Y hace poco estuve en el palco viendo un partido con Ossie Ardiles. Aquella época dorada fue increíble, con aquellos jugadores “dorados”. ¡Pero ahora tampoco nos está yendo tan mal!

La trayectoria actual está despertando bastante entusiasmo. ¿Le gusta el rumbo que han tomado con Pochettino? ¡Sí, eso es! Creo que Pochettino ha hecho un trabajo excelente. El equipo se ha rejuvenecido, hay mucho potencial, y está saliendo a la luz poco a poco, pero con paso firme. En la segunda parte de la temporada, al faltarnos un delantero, cuando la gente empiece a cansarse, empezaremos a sufrir más. Después de un comienzo de temporada flojo, cada victoria aporta más confianza y da más unión al equipo. Hubo una época en la que quizás se cambiase demasiado de entrenador, en mi opinión. Ahora es positivo que estemos conservando a esos jugadores jóvenes y haciendo que progresen.

¿Al principio de la temporada llegó a preocuparse por la sequía goleadora de Kane, o siempre tuvo fe en él? Yo lo apoyé. Hubo algunas personas que se preguntaron si Kane había sido flor de un día. Yo sí que pensaba que iba a cuajar, de verdad. Creo que es la prueba por la que debe pasar un buen jugador: tiene que ser capaz de hacer frente a toda esa presión. Y pienso que la diferencia entre ser bueno y ser un grande consiste en demostrar la calidad que uno tiene cuando se encuentra sometido a presión. Lo vimos cuando Bolt se enfrentó a Gatlin. Gatlin era más rápido que él, pero a la hora de la verdad, bajo presión, Gatlin se estiró antes de tiempo para cruzar la línea.

¿Y cuáles son sus expectativas para esta temporada, las realistas y las de ensueño? Bueno, ¡las de ensueño serían terminar primeros! ¡Y con el Arsenal de sexto o algo así! Tal y como está la situación, ser cuartos sería estupendo, si mantenemos una racha increíble durante el resto de la temporada e incorporamos a un delantero. Si no llega ese delantero, entonces quizás sea el límite. Espero que acabemos cuartos, y estaré loco de contento, porque siempre nos quedamos a las puertas de esa plaza.

Usted ha actuado delante de miles de personas en recintos como el O2 Arena. ¿Cree que la combinación de adrenalina y nervios que se siente es comparable a lo que se experimenta en un campo de fútbol? Creo que es algo muy parecido. Probablemente ser delantero, o un arquero, cuando para un penal, sea lo más parecido que hay a subir a un escenario. No sé qué es, si es amor, esa energía que se recibe de la gente cuando está animando, es algo inexplicable. Por eso a los delanteros les encanta marcar goles. Sí, es marcar el gol, pero esa sensación de euforia de tener al público, como un todo, volcado con uno es algo inmenso. Y para hacerlo más carnal todavía, a los humanos nos encanta ser queridos.

¿Quién es su favorito para llevarse el FIFA Ballon d'Or en enero? Mi favorito, quien siempre pienso que es el jugador del año, así de sencillo, es Messi. Pienso no solo en lo que hace, sino en cómo lo hace: es increíble. Es evidente que esta temporada ha tenido algunas lesiones y ha estado un tiempo apartado, así que probablemente Ronaldo se lo quite. Pero, para mí, Messi es lo máximo.