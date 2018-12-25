Las frases del año 2018

“Siempre tienes grandes sueños cuando empiezas a jugar al fútbol. Yo siempre quiero ser el mejor, así que es natural que soñase con llegar tan lejos. Y gracias a Dios, aquí estoy. Es por lo que he luchado tanto. Luché y creí en mí, incluso en los momentos más difíciles. También he logrado llegar hasta aquí gracias a mis compañeros, mi familia y mis amigos”. Luka Modric habló en exclusiva con FIFA.com tras ganar el The Best al Jugador de la FIFA de 2018.

“El fútbol es uno de los grandes maestros de la vida. Es la mayor inspiración”. La leyenda del Manchester, Eric Cantona, en The Players’ Tribune.

“Es indescriptible. No puedo explicarte lo que se siente porque no lo sé ni yo misma. Es un momento muy especial, único. Sabemos lo que significa para todas las niñas del mundo, en especial para el fútbol femenino español. Marcará un antes y un después”. La seleccionadora Toña Is tras ganar la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, el primer título mundial para el fútbol femenino español.

“Gracias Dios mío por la vida que me has dado, por mi familia, amigos y por mi profesión. Luego de tres décadas dedicadas al fútbol, digo adiós al mayor de mis sueños. Un sueño que se hizo realidad. Me dediqué a lo que más me gusta durante 20 años profesionalmente, y otros 10 años más me preparé. Viví intensamente este sueño de infancia: cada momento, cada viaje, cada victoria, cada derrota, cada vez que oí el himno, cada salida del túnel o cada vestuario, las botas que usé, los balones buenos y los malos, los homenajes que me rindieron…” Ronaldinho, en su mensaje de despedida tras anunciar su retirada en enero.

“He aprendido que las mayores estrellas y los mejores jugadores son los más humildes, los que mayor respeto tienen por la gente. Hay tres claves: respeto, humildad y lucidez. Mi madre siempre me ha dicho que para convertirme en un gran jugador de fútbol, primero debo ser un gran hombre”.

Kylian Mbappe, ganador del Premio al Mejor Jugador Joven de Rusia 2018 en una entrevista con Time Magazine.

El ex entrenador Sir Alex Ferguson agradece en un vídeo a sus amigos, familia y a la comunidad del fútbol su apoyo cuando tuvo que someterse a una operación tras sufrir una hemorragia cerebral.

"Es el año más importante de mi carrera porque he conseguido tres títulos. Venía de dos finales perdidas en 2016, la de Champions y la Eurocopa, y esto es lo que buscaba, lo que necesitaba y para lo que juego: para ganar títulos. Estoy muy feliz y muy orgulloso de este 2018. Y también contento por la candidatura al The Best. Gracias a mis compañeros de selección y del equipo puedo estar entre los mejores". Antoine Griezmann en entrevista exclusiva con FIFA.com tras ganar la Copa Mundial de la FIFA.

Leicester City rinde tributo a su presidente Vichai Srivaddhanaprabh​a, fallecido en un accidente de helicóptero, en el estadio King Power.

"Donde quiera que estés ahora, sigue defendiendo nuestro objetivo e iluminando el camino correcto para nosotros. Oh capitán, mi capitán. Para siempre, mi capitán". El centrocampista de la Fiorentina Riccardo Saponara tras el fallecimiento de Davide Astori.

"Tras meditarlo cuidadosamente y tras varias conversaciones con el club, siento que es el momento de dar un paso al costado al final de la temporada. A todos los aficionados del Arsenal, cuiden de los valores de este club. Tiene para siempre mi amor y apoyo". Arsene Wenger al anunciar que dejaría de ser entrenador de los Gunners tras 22 años al frente del equipo.

“Con Mbappé bromeamos y nos reímos a menudo. Siempre me dice: "nunca en mi vida hubiera imaginado jugar algún día contigo". Me vio jugar en la final del Mundial de 2006, cuando era un niño. Me enfrenté a él en la Liga de Campeones en 2017. En Turín, dejé a muchos compañeros que eran también campeones. Y he encontrado a nuevos aquí en París: ellos también son campeones". El portero del Paris Saint-Germain Gianluigi Buffon sobre Kylian Mbappé, hablando con France Football.

"El fútbol es un gran viaje. Ganas. Pierdes. Haces el ridículo. Te equivocas. Ríes, lloras. Haces tonterías para pasar el rato. Hasta puede que tú y tus compañeros lleguéis a incendiar la moto del segundo entrenador (antes de comprarle una nueva, evidentemente… Dejo esta historia para otro día). Con suerte, creces y te haces un hombre. En mi opinión, esto es lo que embellece al deporte. A fin de cuentas, es todo una larga historia". El defensa del FC Barcelona Gerard Pique escribió en The Players' Tribune.

"Fue el mejor momento de la noche. Recibir el aplauso de un estadio como ese, que ha visto a tantos grandes jugadores, es una experiencia única. Cuando era un niño, me gustaba la Juventus y que su afición me aplauda, siempre lo recordaré". Cristiano Ronaldo tras recibir el aplauso de los aficionados locales tras marcarle un golazo a la Juve defendiendo al Real Madrid en la victoria blanca por 3-0 de los cuartos de final de la Champions.

El centrocampista francés Paul Pogba se dirige a sus compañeros en el vestuario del estadio Luzhniki antes de la final del Mundial. Imágenes de TF1.

“No clasificábamos para el Mundial desde hace 28 años. Fue un momento muy especial para mí y para Egipto. Pero clasificar así… al mejor director de cine del mundo le habría costado imaginar un desenlace así. Quiero que clasificar se convierta en lo normal, no en una experiencia cada 28 años”. Mohamed Salah, estrella del fútbol egipcio a la revista GQ, sobre la clasificación de Egipto para Rusia 2018.

“Mi mayor error fue creer que superaríamos la fase de grupo con un fútbol basado en la posesión. Las condiciones general no nos fueron favorables en esos partidos. Fue casi arrogante de mi parte. Quería llevarlo al extremo y perfeccionarlo”. El seleccionador alemán, Joachim Loew sobre la eliminación de su equipo en Rusia 2018.

"No entreno más que otras jugadoras, pero, siempre que voy a entrenar, mi objetivo es ser la mejor. Quiero ser la mejor chutando, quiero correr más que nadie, cabecear el balón mejor que nadie, llegar a cada pelota antes que nadie... Quiero que la gente me mire y piense: ‘¿Cómo es posible que siga teniendo esas ganas después de tanto tiempo en el fútbol y de haber ganado tantas cosas?’ Sé que, al proyectar esta actitud e intentar lograr todas esas cosas, cada día encontraré algo nuevo que aprender". Marta habla en exclusiva con FIFA.com tras ser elegida The Best 2018.