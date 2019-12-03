La graduación, solo otro paso en el camino para mentores y aprendizas

Concluye el primer Programa de Formación de Entrenadoras de la FIFA

15 mentores y 17 pupilas asistieron al último taller en Zúrich

El siguiente ciclo del Programa comenzará una vez evaluada esta 1ª edición

El primer Programa de Formación de Entrenadoras de la FIFA (PFE), en el que 17 entrenadores y entrenadoras de élite del mundo del fútbol femenino guiaron a 21 aprendizas a través de un año de adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y experiencia, ha llegado a su término en Zúrich.

El escenario de la inauguración del programa en octubre de 2018 fue un lugar apropiado para echar el cierre a más de un año de experiencias compartidas que han abarcado continentes y generaciones diversas.

El último taller brindó a mentores y aprendizas una oportunidad de reunirse para hablar de su experiencia con el programa, con el fin de que la División de Fútbol Femenino de la FIFA mejore la experiencia para el próximo grupo de participantes.

Una de las formadoras más prestigiosas, sin lugar a dudas, fue Jill Ellis –premio The Best al Entrenador de Fútbol Femenino 2019– , que recientemente dejó su puesto como seleccionadora femenina de Estados Unidos, después de haber guiado a su país hacia dos conquistas consecutivas de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ tras revalidar su título en Francia 2019. Durante una sesión especial del taller –titulada “Café con Jill Ellis”–, la bicampeona mundial habló de su éxito y del PFE con la directora de Fútbol Femenino de la FIFA, Sarai Bareman.

"Creo que el programa ha sido fantástico. Su propósito de unir a la gente, no solo a mentores y pupilas, sino también a todos los mentores entre nosotros, poder pasar tiempo con mis pares ha sido fantástico. El programa permite conectar con la gente y continuará evolucionando y creciendo. Creo que todo el mundo involucrado ha encontrado un beneficio en él. Mónica (Vergara, pupila de Ellis) es genial. Es una buena persona. Llegas a conocer a la persona que hay detrás de la entrenadora. Mónica tiene una gran energía y es una entrenadora muy buena. Es un ser humano maravilloso".

A lo largo del año, mentores y aprendizas tuvieron la oportunidad de conocerse en persona para aprender de los respectivos entornos de entrenamiento de cada miembro del binomio; y esos encuentros se vieron complementados con llamadas por Skype y otro tipo de contactos durante el transcurso del programa. Tanto los formadores como las entrenadoras aportaron sus impresiones durante el taller, que también sirvió como acto de celebración y de ‘graduación’ de las aprendizas.

Entre las sesiones figuraban el mencionado “Café con Jill Ellis”, así como una reflexión sobre el programa, un ejercicio de planificación de carrera, dos parejas de mentores/aprendizas que compartieron su trayectoria en común y una sesión de “Buena disposición”, que examinó la experiencia sobre el terreno y los siguientes pasos a dar.

“Creo que es realmente importante facilitar una transmisión de los conocimientos”, declaró Bareman. “Cuando cuentas con técnicos tan experimentados y capaces que están dispuestos a apoyar y prestar asesoramiento, y a aportar su experiencia y sus conocimientos a la próxima generación, tenemos que facilitarlo y tenemos que aprovecharlo”.

“Gran parte del éxito del programa ha venido de lo buenos que eran los binomios”, continuó Bareman. “Lo hemos apreciado de forma bastante concreta con muchas de nuestras aprendizas, que han tomado las riendas de algunas de sus selecciones nacionales de categorías menores. Hemos tenido también algunos resultados extraordinarios de las entrenadoras sobre el terreno de juego, lo que, en mi opinión, es una prueba concreta de los resultados positivos de este programa”.

Patricia González, directora de Desarrollo Técnico del Fútbol Femenino de la FIFA encuadró el programa como parte de la estrategia de la División de Fútbol Femenino. "Uno de los principales objetivos que tenemos en nuestra estrategia para el fútbol femenino, lanzada el pasado año, es incrementar el número de entrenadoras cualificadas, así como incrementar sus oportunidades para entrenar. Parte de este último taller ha servido para recibir feedback de mentores y aprendizas, intentar optimizar el programa para la siguiente edición e intentar identificar más mentores. La idea es poner nuevamente en marcha el programa lo antes posible, optimizado, incrementando los números y su duración".

El programa está centrado claramente en las aprendizas y, ahora, cada una ha superado este ciclo con nuevos conocimientos y una perspectiva renovada sobre el mundo del fútbol. La experiencia, los contactos y los conocimientos que han adquirido en los últimos 12 meses han sido de un valor inestimable.