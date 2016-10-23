La dieta, un caballo salvaje y un funeral

"Luis Enrique fue fundamental para mi carrera. Me hizo ver que era fundamental que perdiera peso, 10 kilos, si quería jugar en Primera División. Mi manera de pensar antes de conocerle era distinta, yo creía que estaba bien como estaba. Fue duro pero el cambio fue brutal. Las galletas, el pan, la coca-cola, está todo muy bueno pero era porquería para mi profesión. Me gustaba entrenar, luego comer... entrenar, comer, entrenar, comer. Era un pez que se muerde la cola. Entonces te das cuenta: un jugador de élite tiene que estar fino". Nolito, jugador del Manchester City, habla en el*Daily Mail *de sus hábitos alimenticios antes de conocer a Luis Enrique, actual técnico del Barcelona.

“El simple hecho de jugar contra otro equipo no significa que sea nuestro enemigo”. Eni Kuchambi, jugadora de la selección de Japón, antes de las seminales de la Copa Mundial FemeninaSub-17 de la FIFA Jordania 2016, jornada en la que se celebró el Día Fair Play de la FIFA.

"Florentino me dijo que a ver si me quedaba más en casa como Figo; y le contesté que si tuviera una mujer como la de Figo también lo haría". El brasileño Ronaldo en el programa de radio *'El Transistor' de Onda Cero*cuenta una anécdota con el Presidente del Real Madrid, durante su época de jugador.

"Me tengo que habituar al juego de la Premier y conocer más a mis compañeros. Las críticas, si son deportivas, las acepto para mejorar. Pero intento no quedarme con ellas, como tampoco lo hago con los halagos. Con cuatro niños en casa no tengo mucho tiempo para leer la prensa". El portero chileno del Manchester City Claudio Bravo.

"La gente puede organizar mi funeral, pero no va a haber nadie ahí. Que vayan ellos. Siempre dije que soy bastante autocrítico y no necesito escuchar la arrogancia de los demás, que le faltaron al respeto a la carrera y al nivel de una persona. De todas las tonterías que escuché sólo había una cosa correcta: que de Buffon se pretende más. Y eso yo también lo sabía". Gianluigi Buffon arremte contra sus críticos en*Mediaset Premium *tras su gran partido ante el Olympique de Lyon en la Liga de Campeones de la UEFA**.

“Para los que no conocían lo de antes, hoy el futbol femenino es muy bonito. Ahora nos televisan y tenemos patrocinadores, pero eso es gracias a futbolistas que han jugado en tierra, que han luchado mucho por que todo esto se produzca. Ahora no forman parte de esto y tenemos que dar gracias a que han derribado muchas puertas”. Sonia Bermúdez, jugadora de la selección española de fútbol y del Atlético Féminas, en una entrevista con*El País.*

"Cualquier equipo del mundo quiere tener a Higuaín, sabe hacer todo. No es menos que Icardi, pero este muchacho también juega bien. Si le das un descanso al Pipa, se lo puede convocar". El ex internacional argentino Gabriel Batistuta, a la*radio AM 910.*

"Hijito, disfrutá este momento. Le ganaste a todos siendo vos. Quisieron, hablaron, pero no pudieron. Vos, con tu impronta, tu forma de ser, te los comiste... Lo único que te aviso es que con la 13 todavía no pudiste así que cuando dirija Nacional te queda ese desafío y esa cuenta pendiente". El uruguayo Sebastián Abreu, a su compatriota Luis Suárez, durante su premiación como Bota de Oro de la Liga Española.

"Él fue mi padre futbolístico. Me decía que no iba a tener la autoridad de jugar con la 13 y le dije que sí, que no tenía problemas. La usé, pero en esos seis meses que la tuve no le hacia un gol a nadie y entonces la cambié por la 9, y ahí mejoró todo. Por eso él dice que no pude con la 13". Suárez y su aclaración sobre el mensaje del 'Loco' Abreu.

"Preferiría que lleváramos más tiempo con el entrenador para jugar ante este rival. Prandelli ha tenido poco tiempo para prepararlo y con una mayor preparación podremos enfrentarnos mejor a equipos más fuertes. Seguro que él también prefería jugar contra el Barcelona más adelante". El portugués Nani, del Valencia, ante del duelo con el equipo culé por la Liga española.

“Es claro que me gustaría tener mayor continuidad, pero pienso que primero tengo que aprovechar cada oportunidad de jugar. Mi idea siempre ha sido afianzarme acá. La competencia es sana y cada uno de los arqueros sabe que quiere jugar". El arquero colombia David Ospina, del Arsenal de Inglaterra.