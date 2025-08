La Cumbre de Salvaguardia de la FIFA reconoce al primer grupo de graduados con el Diploma FIFA Guardians de salvaguardia de menores en el deporte

El segundo objetivo de la Cumbre era compartir las mejores prácticas de salvaguardia y las lecciones aprendidas. Profesionales de la salvaguardia de un amplio abanico de federaciones miembro de la FIFA y de las confederaciones, expertos mundiales y representantes de diferentes partes interesadas en el mundo del deporte seguro ―incluido el Comité Olímpico Internacional (COI), el Consejo de Europa, el Centro para el Deporte y los Derechos Humanos (CSHR), FIFPRO y la organización estadounidense The Army of Survivors― se sentaron junto a ex futbolistas internacionales y junto a la directora de Arbitraje Femenino de la FIFA, Kari Seitz, para abordar un montón de mesas redondas y presentaciones.