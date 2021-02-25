Kazuyoshi Miura: "No creo que vaya a dejar nunca el fútbol"

El legendario japonés Kazuyoshi Miura cumple hoy 54 años

Sigue jugando al fútbol profesionalmente con el Yokohama FC

Este fin de semana arranca la temporada de 2021 de la J.League

Kazuyoshi Miura ha sido compañero de jugadores como Ruy Ramos, Hidetoshi Nakata, Dwight Yorke, Tomas Skuhravy, Patrick M'Boma y Park Jisung, todos ellos grandes por derecho propio. Y todos ya retirados. Pero él continúa al pie del cañón: hoy cumple 54 años y arde en deseos de enfundarse una vez más la elástica del Yokohama FC con motivo del arranque de la temporada de 2021 de la J.League.

Para quienes estén haciendo las cuentas desde sus casas, la carrera del futbolista profesional en activo de más edad del mundo abarca ya cinco décadas.

Cuando Miura firmó su primer contrato profesional con el Santos brasileño, Japón seguía sin lograr ninguna clasificación para la Copa Mundial de la FIFA™, We Are The World había ganado el premio al mejor disco y a la mejor canción del año, Sade el Grammy a la mejor artista novel y Memorias de África/África mía el Oscar a la mejor película, y Michael Jordan estaba disputando su segunda temporada en la NBA.

Los récords y galardones que acumula el ariete son innumerables y podrían llenar por sí solos una edición entera del Libro Guinness.

En vísperas del inicio de una nueva campaña el día de su cumpleaños, “el Rey Kazu” ha concedido una entrevista exclusiva a FIFA.com en la que nos habla del capítulo más reciente de su carrera, de cómo ha sido jugar al fútbol durante la pandemia global, sus cualidades de liderazgo, lo que aprendió de joven en Brasil y muchas otras cosas.

Enhorabuena por su reciente renovación de contrato con el Yokohama. ¿Fue una decisión fácil o le requirió tiempo y tuvo que meditarlo?

Cuando recibí la oferta del Yokohama FC, ya sabía que quería jugar, así que no tardé en decidirme. Pero, al ir a entrenarme con jugadores jóvenes, no tomé la decisión a la ligera, sino después de consultarlo con la cabeza y con el cuerpo.

Ha contado cómo ha sido jugar durante la pandemia global y vivir la alegría de jugar al fútbol a pesar de todo ello. ¿Puede explicárnoslo? ¿En qué sentido es diferente este último capítulo de su carrera?

Cuando empezaron a propagarse las infecciones del nuevo coronavirus y se declaró el estado de emergencia en Japón, me preocupó lo que podría ocurrir en el país en el futuro. Me pregunté qué iba a significar para mi vida cotidiana y mi trabajo de futbolista. Pero con el esfuerzo de mucha gente, la J.League se reanudó. El aspecto de los estadios era distinto, por las medidas de control de la infección y la organización de los partidos, pero dentro de la cancha no nos afectó de ninguna forma concreta, nos alegramos mucho de poder jugar como de costumbre.

¿Qué ha aprendido de sí mismo durante esta pandemia?

Esta pandemia me ha recordado el valor del deporte y el hecho de que los partidos solo son posibles gracias a la presencia de espectadores. Las ligas del extranjero siguen disputándose a puerta cerrada, pero en Japón se ha podido competir con la mitad del aforo. Creo que esto demuestra la disciplina y la seriedad del pueblo japonés.

Va a seguir jugando al fútbol al máximo nivel después de cumplir los 54 años. ¿Se ha sorprendido a sí mismo? ¿Ha superado sus propias expectativas acerca de su carrera o siempre supo que le esperaba esta longevidad?

Cuando firmé mi primer contrato profesional, en Brasil, a los 18 años, nunca hubiera imaginado que seguiría jugando hasta esta edad. He podido hacerlo por haber volcado toda mi energía en el fútbol cada año.

Y pasando ya específicamente a la temporada pasada, ¿qué fue lo que les salió bien a usted y al equipo que le animó a renovar el contrato?

Yo no estoy en situación de hablarle de la renovación al equipo, porque si no me quiere me quedo sin contrato, y que me lo hayan ofrecido significa que el club piensa que puedo aportar algo. Quiero hacer todo lo que pueda para ayudar al equipo a ganar.

¿Qué metas y expectativas tiene para esta temporada que empieza con el Yokohama?

Aspiro a jugar el mayor número posible de partidos como titular. Quiero darlo todo para ayudar al equipo a alcanzar su objetivo de terminar entre los diez primeros.

¿Cómo le influyó la etapa que pasó en Brasil, en tanto que jugador y como persona?

Llegué a Brasil con 15 años, firmé un contrato profesional a los 18 y jugué en un club brasileño, en el que aprendí cómo debe comportarse un profesional y lo que hay que hacer dentro de la cancha, y también cómo enfocar mi trabajo de futbolista. Todo eso se produjo en Brasil.

¿Se considera un líder? En caso afirmativo, ¿qué tipo de líder es?

Hay una gran diferencia de edad con los demás jugadores, como de padre a hijo, así que lo que quisiera es preguntarles yo cómo me ven ellos a mí. Dentro del terreno de juego, creo que puedo transmitir mi pasión por el fútbol y mi comportamiento dentro de la cancha, al llevar más tiempo jugando que los demás.

¿Le interesaría llegar a entrenar al más alto nivel o cree que se desvinculará por completo de este deporte, cuando llegue el momento de colgar las botas?

En estos momentos no pienso en ser entrenador. Tampoco creo que llegue a dejar nunca el fútbol. Creo que de una forma u otra seguiré vinculado al fútbol. No sé durante cuánto tiempo voy a seguir jugando, podría ser mañana o dentro de dos o tres años.

Por último, ¿qué mensaje les trasladaría a los aficionados de todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que seguimos inmersos en una pandemia global?