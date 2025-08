"Juntos podemos cambiar la situación de la salvaguardia en el deporte"

Dion Raitt, excanterano del Peterborough United y superviviente de abusos en el deporte

La salvaguardia es fundamental para cualquier entrenador deportivo, porque eres un referente para esos niños, no solo en el modo de comportarte. Con el tiempo, aprenderán a confiar en ti, por lo que debes estar muy atento y tener los ojos bien abiertos para detectar cualquier cambio de conducta. Tienes que brindarles oportunidades de expresar lo que sienten.

Puede que percibas que pasa algo en casa, aunque no resulte obvio a primera vista. La habilidad de propiciar una conversación abierta será decisiva para intervenir en una fase temprana y garantizar que cuenten su problema en el momento adecuado. Esto podría minimizar las consecuencias a largo plazo.

La formación en salvaguardia también enseña qué hacer con esta información, dónde llevarla y a quién transmitírsela y a quién no en un momento dado, a fin de proteger al menor. En mi opinión, debe ser la máxima prioridad de cualquier entrenador.

¿Qué medidas de salvaguardia ha adoptado su club para apoyar a las jugadoras? Cuando yo jugaba, y lo hice hasta 2016, no existía la salvaguardia ni había personas, políticas ni procedimientos que protegieran a las jugadoras. Ahora he vuelto y veo que el club ha incorporado la salvaguardia y se enorgullece de contar con todas esas medidas. Hay tres oficiales de salvaguardia a jornada completa, uno que lo supervisa todo, otro encargado de la academia masculina y la comunidad, y otra persona específica para el equipo femenino. También hay cuatro empleados del club a los que se ha formado y capacitado en particular para trabajar en cuestiones relacionadas con la salvaguardia.