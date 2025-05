Conoce a Izhar Bima

Los hinchas indonesios que acuden al Estadio Si Jalak Harupat de Bandung se sorprenden ante una cara conocida. Porque dentro del equipo de voluntarios, un elenco indispensable para llevar adelante la Copa Mundial Sub 17 de Indonesia, se encuentra una estrella popular: Izhar Bima es uno de los actores más reconocidos de su país. Con 26 años, el joven intérprete participó de dos películas y de una gran cantidad de series entre las que se destaca ‘Anak Jalanan: A New Beginning’, uno de los programas más vistos de la televisión: Bima encarna el papel de Nando, uno de los villanos en la trama de acción que involucraba a dos bandas de motociclistas. “Cuando me ven me dicen cómo hice para ser voluntario”, cuenta Bima a FIFA en la antesala de una de las jornadas de fútbol en Bandung. “Les digo que sólo deben ingresar a FIFA.com y postularse. Es increíble ser voluntario, ayudar a los espectadores a conocer la situación del estadio, darles la información que necesitan cuando llegan acá”. Bima nació en Jakarta y es fanático del Persib Bandung, el equipo que suele hacer de local en el estadio en el que ahora se celebra la Copa Mundial de Indonesia. Internacionalmente apoya al Manchester United de la Premier League y, además de la actuación, es un apasionado por el fútbol: “Me postulé para ser voluntario porque amo el fútbol. Y quería ser parte de este evento. La Copa Mundial es espectacular. Quería ser parte de esta aventura, es fantástico”.