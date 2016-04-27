Imperial Suárez

En el último repaso estadístico de FIFA.com, nos hacemos eco de una semana histórica para Luis Suárez, de los campeones ligueros en Italia y Hong Kong, y del equipo que parece llamado a imitarlos en Inglaterra.

4

goles en 2 partidos seguidos es una hazaña que nadie había conseguido nunca en la historia de la liga española, hasta que Luis Suárez rompió moldes el sábado. El delantero del Barcelona hizo temblar las redes un total de 8 veces en los choques contra Deportivo de La Coruña y Sporting de Gijón, marcando en sus 8 disparos a puerta. En el primer encuentro, un apabullante 0-8 en Riazor, Suárez aportó además tres asistencias, convirtiéndose en el primer jugador del Barça que mete cuatro goles y da otros tres en un mismo partido de primera división.

Con 53 dianas en 49 partidos contando todas las competiciones, la campaña 2015/16 ya es la más prolífica del uruguayo en toda su carrera, superando los 49 tantos que firmó con el Ajax en el curso 2009/10. Asimismo, el charrúa es apenas el segundo jugador del Barça tras Lionel Messi que traspasa la barrera del medio centenar en una sola temporada.

0

goles en 4 partidos el domingo, y sólo 5 en los 10 disputados durante todo el fin de semana. Ése es el decepcionante balance que arrojó una fecha repleta de clásicos en la Primera División argentina, y en la que los derbis del sábado y el domingo depararon más tarjetas rojas (7) que goles. El último Superclásico entre Boca Juniors y River Plate fue sólo uno de los numerosos encuentros que acabaron en 0-0, en una jornada en la que 19 de los 30 equipos de la máxima categoría no lograron ver puerta.

21

años llevaba el Eastern hongkonés a la caza de un nuevo título liguero hasta que, este viernes, se impuso al South China –el equipo más laureado del país, con 41 coronas nacionales– y se aseguró el cetro a falta de una jornada. Sin embargo, lo que dio más resonancia planetaria a su logro es que lo comandó una entrenadora. Chan Yuen-Ting, de apenas 27 años y que sólo ha perdido 1 de sus 15 partidos en el banquillo, es la primera mujer en el mundo del fútbol que gana un título de primera división con un equipo masculino.

6 Copas de la Liga ha ganado ya el París Saint-Germain, tras hacerse con su último trofeo gracias a un gol de Ángel Di María que selló el 2-1 sobre el Lille. El PSG, que ya era el equipo más laureado de la competición, duplica ahora las conquistas de sus inmediatos perseguidores: los tricampeones Girondins de Burdeos y Olympique de Marsella.

22

jugadores extranjeros integraron el sábado las alineaciones iniciales del Inter de Milán y del Udinese, deparando el primer partido en la historia de la Serie A que empezaba sin un solo italiano sobre el terreno de juego.

14

encuentros sin conocer la derrota en Filbert Way han dado al Leicester City su mejor racha como local desde 1933, y lo han dejado a escasos tres puntos de conquistar el título de la Premier League. Los Zorros, que sólo han perdido 1 de sus últimos 21 partidos en casa, acarician la gesta tras obtener el domingo su victoria más abultada en lo que va de temporada: un contundente 4-0 al Swansea. La situación del equipo de Claudio Ranieri mejoró más aún el lunes, cuando su inmediato perseguidor, el Tottenham Hotspur, empató 1-1 con el West Bromwich Albion, después de que Craig Dawson se convirtiese en el primer jugador del WBA que marcaba en la portería contraria y en propia meta en un partido de la Premier League.

Y para rematar la semana de ensueño del Leicester, su estrella Riyad Mahrez se erigió en el primer africano elegido mejor jugador del año por los propios futbolistas profesionales de Inglaterra.

19

finales de la Copa de Inglaterra es el récord del Arsenal que igualó el Manchester United el domingo tras vencer por 2-1 al Everton en una emocionante semifinal en Wembley.

5

títulos consecutivos de la Serie A es el hito que alcanzó este lunes el Juventus, emulando una gesta que la Vecchia Signora sólo había conseguido en otra ocasión: entre 1931 y 1935. El equipo ganador de más Scudettos (32) es el único club del Calcio que ha conquistado cinco seguidos más de una vez. La Juve revalidó su corona esta temporada a pesar de un comienzo horrible; de hecho, es el primer equipo que gana la Serie A tras haber perdido 4 de sus primeros 10 partidos, y tras haber sumado sólo 1 punto en sus 3 compromisos iniciales. Pese a encontrarse a 11 puntos del liderato a finales de octubre, el grande turinés saca ahora 12 puntos al segundo, después de haber ganado 24 de sus 25 partidos desde entonces.

47

segundos marcaba el reloj el sábado en Wolfsburgo cuando Alfred Finnbogason abrió el marcador con el gol más rápido logrado en la Bundesliga por el Augsburgo.

32