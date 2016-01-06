Imbatibles batidos y un rápido adiós

El resumen estadístico semanal de FIFA.comrepasa las extraordinarias rachas de Olympiacos y Porto, además de un gol memorable para Wayne Rooney, el espectáculo de diez tantos ofrecido por el Mónaco y la destitución de Rafael Benítez.

días y 30 partidos sin perder en la liga es la impresionante racha del Porto que terminó el sábado. Le puso fin el Sporting de Lisboa, al infligir al cuadro dirigido por Julen Lopetegui su primera derrota en el campeonato portugués desde enero del año pasado. Islam Slimani fue el autor de los dos goles del 2-0 de su equipo, y su cuenta anotadora alcanza los dos dígitos esta temporada. El Sporting, además, amplió una secuencia de imbatibilidad en este choque que dura ya siete ejercicios. Los hombres de Jorge Jesus arrebataron así al Porto el liderato y siguen peleando por el que sería su primer título de liga en 14 años.

goles con el Manchester United y 188 en la Premier League fueron los registros que alcanzó Wayne Rooney el sábado, con los que supera a dos artilleros de leyenda. Mediante este total en las filas de los Red Devils, el capitán de la selección inglesa adelantó a Denis Law y es ya segundo en la lista de máximos realizadores de todos los tiempos del club, a solo 11 dianas del récord de Bobby Charlton. Rooney también ocupa ahora la segunda posición absoluta de la lista de la Premier League, tras dejar atrás a Andy Cole (187), aunque todavía está algo lejos de los 260 goles de Alan Shearer. El último tanto del ariete de 30 años, el primero que marca en la liga desde mediados de octubre, sentenció el triunfo de 2-1 del United sobre el Swansea. Los Red Devils acabaron además con una serie de ocho encuentros sin ganar. Con todo, los goles continúan siendo la asignatura pendiente de un United incapaz de ver puerta en la primera parte de ninguno de sus últimos nueve compromisos en Old Trafford.

días después de hacerse cargo del Real Madrid, Rafael Benítez fue destituido este lunes. Su breve etapa —la más corta de un entrenador de los Merengues desde Mariano García Remón (103 días) hace 12 años— incluyó apenas 25 partidos oficiales. En la ilustre historia del Madrid, que empezó hace 114 años, únicamente tres técnicos han durado menos. Y la marcha de Benítez ha implicado la llegada de Zinedine Zidane, que ha dado un paso al frente para convertirse en el 47º entrenador del club y primero de nacionalidad francesa.

partidos disputados y 16 victorias: es el inicio de temporada con el que el Olympiacos ha igualado su propio récord y se ha asegurado prácticamente un nuevo título de liga. Gracias a este comienzo perfecto de campaña, el equipo más laureado de Grecia dispone de una ventaja de 18 puntos respecto al segundo, el AEK Atenas, con un balance de 44 goles a favor y nueve en contra. Su última víctima, este domingo, fue el Panionios, al que venció 1-3. El Olympiacos establecerá un nuevo récord si gana al Levadiakos este fin de semana, y también daría un paso más hacia un séptimo título consecutivo que se antoja inevitable, el 18º del club en las 20 últimas temporadas. Sin embargo, aún le queda bastante camino por recorrer hasta alcanzar el récord europeo de triunfos ligueros: los nada menos que 29 que encadenó el Benfica entre 1971 y 1973.

