La hora de la verdad

La fase de grupos de la Copa Libertadores de América llega a su definición. La última jornada será a todo o nada, y todos los equipos participantes saldrán a escena. Varios conjuntos tendrán su oportunidad para sellar la clasificación a los octavos de final y sumarse a los seis que ya obtuvieron su boleto: Vélez Sarsfield, Unión Española, Atlético Mineiro, Gremio, Santos Laguna y Arsenal. FIFA.com analiza la previa de una fecha que promete muchas emociones y dramatismo.

El partido destacado San Lorenzo vs Botafogo (Grupo 2) Miércoles 9 de abril, 22:00 (hora local), estadio Pedro Bidegain (Buenos Aires, Argentina)

El campeón argentino, casi desahuciado la semana pasada, recibió una noticia revitalizadora con el triunfo a domicilio de Unión Española sobre Botafogo, que le devolvió la vida. Los dirigidos por el Patón Edgardo Bauza deben obtener una victoria y en lo posible por varios goles, para no tener que depender de otros resultados y acceder a la siguiente ronda. Llega con un envión anímico importante al vencer a All Boys en el torneo local en los últimos 10 minutos y alcanzar al cima.

El Bota, por su parte, perdió una gran ocasión la semana última con su derrota frente a Unión Española. Viajará a Buenos Aires con la intención de llevarse un resultado positivo que lo deposite en octavos de final. La empresa no es sencilla, porque incluso con un empate podría quedar eliminado. Los brasileños vencieron a San Lorenzo en el encuentro disputado en tierras brasileñas y tratarán de hacer valer ese predominio en el Nuevo Gasómetro.

Las previas En el Grupo 1, Vélez, ya instalado en octavos, rotará a algunos de los habituales titulares en el encuentro ante el eliminado Universitario. El partido entre The Strongest y Atlético Paranaense definirá al segundo clasificado. Los bolivianos tienen 7 puntos contra los 9 de los brasileños, por lo tanto deberán ganar en casa para lograr el billete.

Unión Española e Independiente del Valle animarán un vibrante encuentro en el Grupo 2. Los chilenos, con el boleto en el bolsillo, pretenderán triunfar para quedarse con el primer casillero. Los ecuatorianos, con 5 puntos, intentarán una hazaña para llegar a octavos. Deben ganar y esperar el resultado del San Lorenzo-Botafogo.

El Grupo 3 muestra una paridad casi absoluta. Tres equipos con 7 enteros y el restante con 6. Cerro Porteño recibirá a Deportivo Cali y O’Higgins, en la última posición, será anfitrión de Lanús. La definición está al rojo vivo, dado que varias combinaciones de resultados clasificarán a unos y eliminarán a otros. Pero todos tienen opciones de llegar a octavos de final.

El campeón defensor Atlético Mineiro de Ronaldinho, ya clasificado, jugará con Zamora con la intención de quedarse con el primer puesto del Grupo 4. Los venezolanos, con 7 puntos, incluso podrían pasar como segundos si Nacional de Paraguay e Independiente Santa Fe, ambos con 5 unidades, igualan entre sí. Este último partido aparece como el que determinará la suerte de los tres elencos que pugnan por un boleto a la tercera fase.

En el Grupo 5, Defensor Sporting llega primero con 10 enteros y jugará con Universidad de Chile, quien con 9 intentará un triunfo en Uruguay para llegar a octavos. Cruzeiro, con 7, se verá las caras en su casa con Real Garcilaso, ya eliminado. Los brasileños deberán ganar y esperar que los uruguayos hagan lo propio con los chilenos para acceder a un boleto a la siguiente ronda. Un empate en Montevideo también podría clasificar a los de Belo Horizonte, en caso de una victoria de los mineiros.

Con su billete en las manos, Gremio enfrentará al eliminado Nacional de Montevideo para quedarse con el primer lugar del Grupo 6. El encuentro entre Newell’s Old Boys, con 8 enteros y Atlético Nacional de Medellín, con 7, definirá al segundo clasificado. Un partido que de seguro brindará grandes emociones en Rosario. En febrero, los colombianos se quedaron con la victoria por 1-0.

El Grupo 7 es otro que exhibe una interesante igualdad. El puntero Bolívar, con 8 unidades, recibirá al colista Emelec, con 6, elenco al que sólo una victoria podría alojar en octavos. El campeón carioca Flamengo y el León del artillero Mauro Boselli, con 7 enteros, se jugarán la vida en Río de Janeiro para alcanzar un boleto para la tercera fase.

Por último, en el Grupo 8, las cosas ya están definidas desde la jornada anterior. Santos Laguna, con 13 puntos y Arsenal, con 9, son los dos clasificados por esta llave. Peñarol y Deportivo Anzoátegui jugarán entre sí sólo por la estadística. El elenco argentino intentará como local un triunfo ante los mexicanos que le permita sumar puntos para quedar entre los mejores segundos.

Jugador a seguir Felipe Gedoz (Defensor Sporting)

El joven delantero brasileño de 20 años que juega para el viola vive un gran momento en la competición. Lleva anotados cuatro tantos y es uno de los máximos artilleros de la Copa. Luego de sus dos dianas ante el Cruzeiro, en el partido disputado en Montevideo, el atacante saltó a la consideración continental y por sobre todo en su país natal, donde empezaron a observarlo con mayor detenimiento. El propio Felipe declaró, tras esa victoria por 2-0: “No todos los días podemos hacer dos goles al equipo campeón de Brasil, y tuve esa felicidad. Ni yo sabía que mi vida iba a cambiar tanto, gané una fama repentina”.

Números que hablan: 8. Son las veces que el Flamengo accedió a los octavos de final de la Copa Libertadores. El popular equipo brasileño, que sólo conquistó el trofeo en 1981, participa por duodécima vez en el certamen continental más importante. Su última vez en la tercera fase de la competición se produjo en 2010, cuando quedó eliminado en cuartos de final frente a la Universidad de Chile.

La frase "Estar en el primer lugar del grupo nos da tranquilidad de cara al último partido que será muy difícil porque O’Higgins se jugará también su chance. Es posible que haga algunos cambios porque venimos jugando muchos partidos seguidos, pero todavía no optamos por este torneo o el local, porque tenemos posibilidades en ambos". El técnico de Lanús, Guillermo Barros Schelotto.

Programa de partidos Martes 8 Vélez Sarsfield (ARG) vs. Universitario (PER) The Strongest (BOL) vs. Atlético Paranaense (BRA) Cerro Porteño (PAR) vs. Deportivo Cali (COL) O'Higgins (CHI) vs. Lanús (ARG)

Miércoles 9 Unión Española (CHI) vs. Independiente del Valle San Lorenzo (ARG) vs. Botafogo (BRA) Cruzeiro (BRA) vs. Real Garcilaso (PER) Defensor Sporting (URU) vs. Universidad de Chile (CHI) Bolívar (BOL) vs. Emelec (ECU) Flamengo (BRA) vs. Leon (MEX)