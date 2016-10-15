Héroes, románticos y críticas

"Puedes convertirte en una estrella con tu club, pero sólo con la selección puedes convertirte en un héroe nacional". Qu Bo, delantero de la selección china, en exclusiva para FIFA.com.

"Yo creo que el fútbol es la mejor herramienta para unir países, culturas, religiones… Les decía a las chicas que, si el fútbol realmente les apasiona, sus padres deben entenderlo. ¿Por qué no van a jugar al fútbol las chicas si es su pasión? Hay países incluso que están cerrados a la posibilidad de que las niñas jueguen las fútbol, y creo que es un gran error. Las niñas tienen que disfrutar igual que los chicos y tienen que tener las mismas posibilidades. Está clarísimo. Si a mi hija, en un futuro, le gusta el fútbol la vamos a apoyar desde casa. Claro que sí". Xavi Hernández, sobre el fútbol femenino, en entrevista exclusiva con FIFA.com

"El Mundial de Rusia va a ser mi última competición con la selección y espero vivir estos dos últimos años con muchas ganas. Hay que dejar a los jóvenes también subir. Esto estaba muy pensado. No es una decisión de hoy ni mucho menos pero hoy es una más después de muchas. Hace mucho tiempo que lo tengo en la cabeza. Y ya está. Tengo la sensación de que lo he dado todo en el campo siempre, y es verdad que mucha gente me lo agradece pero hay otros a los que no le parece tan bien”. El jugador de la selección española Gerard Piqué tras el partido contra Albania en el que se creó una gran polémica en su país, porque el jugador cortó las mangas de su camiseta.

"Era un romántico del fútbol. En el libro hay una frase con la que al principio me reí, y luego capté: "Estás considerado un loco hasta el día en que, de repente, eres un genio". Loco porque fue a contracorriente. Y ahora la gente dice que es un genio cuando durante su vida le llamaron loco". Jordi Cruyff habla sobre su padre tras la publicación de un libro de memorias del mítico 14 holandés.

"Desde la entrada en calor escuché silbidos y la cabeza te liquida, por mi parte voy a seguir intentando hacer lo mejor posible. Sé que no estoy en el nivel que se espera, pero trato de dar lo mejor posible. No me salieron las cosas como me tenían que salir y debo seguir pensando que esto va a cambiar. Uno entra a la cancha acá se siente que es muy malo, y eso allá (en el Manchester City) no me pasa". Sergio Kun Agüero, sobre su nivel de juego y las críticas que recibe tras la derrota de Argentina ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™.

"Me preocupa la crítica despiadada hacia los jugadores. Me duele y me emociona. Que jugadores tan reconocidos y respetados a nivel internacional, que han conseguido todo que consiguieron, que llegaron a las finales de los últimos tres torneos internacionales, que se los critique así me recuerda mucho a lo que yo viví mientras yo jugaba. Me duele enormemente y es injusto. Vivimos en una sociedad egoísta porque el tipo (persona) que critica es el mismo que se hace el dormido para no ceder su asiento (en un transporte público) a una señora embarazada. Los argentinos somos así". Nelson Vivas, entrenador de Estudiantes de La Plata y exjugador de la selección argentina.**

"Cuando fue el apagón de luz, Thiago Silva se acercó a Miranda y le dijo: 'Rondón está intentando esa primera pelota contigo, la está ganando y Martínez está aprovechando las espaldas. Si es una pelota muy frontal, deja que la dispute solo y mantén línea de cuatro armada para tener la cobertura'. Thiago, que pelea la posición (con Miranda), está participando en términos colectivos. Ese sentido colectivo es fundamental". Tite, seleccionador brasileño, luego de vencer en Mérida a Venezuela por 2-0, llegando a la cuarta victoria consecutiva en eliminatorias.

"Destacar la actitud que nos lleva mínimo a estar en la justicia, porque Colombia nunca debió haber perdido este partido y después podemos analizar si también pudimos haber ganado". José Pekerman, tras el empate 2-2 de Colombia ante Uruguay en Barranquilla.

*"Italia me ha sentado bien, marco más tantos desde que estoy en la Juve, gracias a mi nueva posición en el campo he encontrado un cierto 'feeling' con el gol. En Madrid, con el Real, jugaba más retrasado. Es una cuestión de posición, por eso ahora marco más veces". *El mediocampista alemán Sami Khedira, al diario deportivo italiano "Tuttosport".**

“Cambiaría mis goles por la victoria. No importaba quién hubiera anotado. El objetivo era ganar”. El boliviano Pablo Escobar, autor de dos goles en la igualdad 2-2 entre Bolivia y Ecuador en La Paz.