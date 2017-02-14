Griezmann: "Hasta cuando me enojo pienso en español"

2016 fue, sin duda, el mejor año de su carrera, pero al mismo tiempo el año en que sufrió dos de sus mayores decepciones. Porque Antoine Griezmann se destapó como uno de los mejores jugadores del mundo –fue finalista junto a Messi y Ronaldo al Premio The Best al Jugador de la FIFA– y lideró al Atlético de Madrid y a Francia a las finales de la Liga de Campeones de la UEFA y de la Eurocopa, pero terminó perdiendo ambas.

Aun así, el delantero es de los que prefieren quedarse con lo positivo. Centrado al 100% en los retos que tiene por delante esta temporada, en esta charla exclusiva con FIFA.com nos habla de amor por las costumbres españolas, el papel de Diego Simeone en su crecimiento como jugador o el gran futuro que le augura a los Bleus rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Antoine, este martes se reinicia la Liga de Campeones de la UEFA, y el Atlético vuelve a optar a todo. ¿Tras la final perdida el año pasado hay ganas de revancha? Por supuesto. Para mí la temporada pasada fue de grandes recuerdos, pero perder esa final, y también la de la Euro con la selección francesa, han sido dos de las decepciones más importantes de mi carrera. Por eso uno de mis grandes objetivos a corto plazo es volver a una final, y estoy convencido de que, cuando eso pase, ahora sí la ganaré.

¿Le quedó una sensación positiva o negativa después de esas derrotas? Un poco de las dos. Los días de partido, antes y durante, fueron espectaculares. Eran mis primeras finales, y perderlas no fue fácil. Desde que era niño, en Macon, mi pueblo, no me gustaba perder y prefería no ver a los otros equipos levantar trofeos. ¡Y lo mismo sucedió con el Real Madrid en la Liga de Campeones! En la Euro fue distinto. Ahí sí vi a los portugueses celebrar, porque me dije a mí mismo que la próxima vez iba a ser yo y no podía haber una mejor motivación.

¿Ha vuelto a ver esos partidos? No, no. Tengo que hacer una confesión… ¡He visto de nuevo todos los partidos tanto de la Champions como de la Euro, pero me detuve en semifinales! (risas).

Pese a esas derrotas, su 2016 fue realmente espectacular, al punto de ser finalista al premio The Best al jugador de la FIFA. ¿Cómo se sintió en la Gala de Zurich? Muy contento, muy orgulloso. Para mí fue un sueño estar entre los mejores jugadores de la temporada pasada y espero poder continuar el mismo camino. Eso sí, está claro que sin mis compañeros del club y la selección no podría haberlo conseguido. Tienen el mismo crédito.

Imaginamos que también su técnico Diego Simeone comparte algo de responsabilidad… ¡Por supuesto! Me ha cambiado, le ha aportado tantísimas cosas a mi juego que es difícil empezar a describirlas. Digamos que no habría sido considerado uno de los mejores jugadores del mundo si no fuera por él. Me ayudó sobre todo a ser más efectivo frente al marco, a definir todas las oportunidades. Y, por supuesto, a correr sin parar y a sacrificarme por el equipo. ¡No se puede triunfar en el Atlético sin eso!

¿Qué le dijo el día de la final contra el Real Madrid? Sus palabras fueron muy importantes para mí, porque yo sentía que la derrota era mi culpa al haber fallado el penal. Él se acercó a mí y me dijo que era totalmente al contrario, que yo había sido fundamental para el equipo, que no me preocupara y que ahora tocaba trabajar a máximo para volver a llegar.

Recientemente se ha especulado sobre su futuro, ¿cómo se siente en el Atlético? Muy bien, tanto en el club como en Madrid. En el plano personal vivo muy contento, y en el futbolístico estamos a punto de estrenar un nuevo estadio y eso es muy importante. Vamos a ver qué es lo que pasa en el futuro, pero por el momento estoy muy contento aquí y espero ganar trofeos con este club.

Escuchándolo hablar, podría decirse que se trata de un español más, ¿se siente un poco así? Sí, la verdad es que me siento bastante español. Como a las 2 de la tarde, hablo con mi esposa y mi hija en castellano, ¡hasta cuando me enojo pienso en ese idioma! Así que sí, es verdad, pero la sensación cambia por completo cuando se trata de ponerse la camiseta de la selección nacional. Ahí todo mi amor es para Francia, ninguna duda al respecto.