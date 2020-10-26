Girelli e Italia quieren dar un nuevo golpe encima de la mesa

El Clasificatorio a la EURO Femenina 2022 entra en su recta final

En el Grupo B, las favoritas Italia y Dinamarca se miden este martes

La delantera Cristiana Girelli llega al duelo clave en gran estado de forma

A Cristiana Girelli, como a todos, este 2020 se le está haciendo largo. Quien más y quien menos ha tenido que hacer frente a múltiples desafíos. Para la delantera de Italia y la Juventus primero estuvo la preocupación por su familia, que regenta una farmacia y fue testigo de los estragos de la COVID-19 en el norte del país.

Luego la preocupación por mantenerse en forma durante el confinamiento… Y finalmente la tristeza al saber que suspendían la Serie A femenina y la alegría cuando, semanas después, confirmaron a la Juve campeona.

“La alegría de ser campeonas, aunque no pudiéramos acabar la temporada, fue increíble. Merecimos ganar la liga, porque fuimos la mejor defensa, el mejor ataque, tuvimos la mejor diferencia de goles…” Y Girelli fue la capocannoniere del torneo.

🔥 Una goleadora en racha

La costumbre de marcar goles no ha desaparecido en la nueva temporada: suma 7 tantos y 2 asistencias en 6 partidos de liga. “¡Es mi trabajo!”, dice entre risas. “La Juve me paga para marcar goles y estoy contenta, porque cuando una delantera marca también significa que el equipo lo está haciendo bien”.

Uno de esos goles sirvió para ganar al Milan en el mítico San Siro, que por primera vez abrió sus puertas al fútbol femenino hace unas semanas. “Incluso estando vacío, puedes sentir mucho. Tantos campeones que han jugado ahí, y pisar esa hierba… Fue una gran emoción”.

Aun así, Girelli reconoce que echa mucho de menos a los hinchas. “La atmósfera en el estadio, sentir a la gente animándote… Pero intentamos que se sientan orgullosos de nosotras. Quizás poder jugar al fútbol en estos momentos tan difíciles es ya un gran motivo para estar contentas, porque somos afortunadas”.

Con ese mismo sentimiento afrontará la delantera su siguiente desafío, ahora con la selección: Italia recibe este martes a Dinamarca en un partido que puede marcar el destino de ambas en el clasificatorio a la EURO 2022.

🤓 ¿Sabías que… ?

Cómo llegan los equipos: Dinamarca es líder del Grupo B, con un partido más, e Italia segunda.

👕 SELECCIONES PARTIDOS VICTORIAS GOLES A FAVOR GOLES EN CONTRA DIF. DE GOLES PUNTOS DINAMARCA 8 8 45 0 45 24 ITALIA 7 7 24 2 22 21

Italianas y danesas volverán a ver las caras el 1 de diciembre en la última jornada del clasificatorio.

Formato del Clasificatorio: las campeonas de Grupo clasifican directamente, así como las 3 mejores segundas, algo que está al alcance de italianas y danesas. Las otras segundas van a la repesca.

Dinamarca no estuvo en el Mundial de Francia, pero viene de ser Subcampeona en la EURO 2017.

Italia clasificó al Mundial de Francia tras 20 años de ausencia y dio la campanada, quedando 8ª.

“Dinamarca es un equipo top, pero venderemos cara la piel”, dice con una media sonrisa. “Estoy segura de que, de haber podido tener a gente en las gradas, el estadio habría estado lleno; pero jugamos en casa, en nuestro país, y somos italianas, patrióticas… A pesar de todo, jugar en casa es un plus”.

De momento, el duelo entre italianas y danesas ya se ha ido calentando en el vestuario de la Juve. La columna vertebral de las Azzurre procede de la Vecchia Signora, donde también juega Sofie Junge Pedersen. “Estuvimos bromeando… ‘¿Qué, Sofi? ¿Estás lista para el partido?’” (risas). “Nos conoce muy bien, ¡pero nosotras también a ella!”.

🤩 La emoción de los grandes partidos

Para la entrenadora Milena Bertolini es toda una garantía contar con una jugadora tan en forma como Girelli, que además es la goleadora del equipo en este clasificatorio, con 8 tantos en 7 partidos. “Cuando vas a jugar un partido importante, mejor si vienes de marcar, porque tienes más confianza. No sé si marcaré, pero sí espero serle útil al equipo ya sea marcando, asistiendo, corriendo para las compañeras… Cuando juegas al fútbol este es el tipo de partidos que quieres jugar, los partidos grandes. Te sientes viva”.

La delantera tendrá enfrente a otra goleadora de categoría: Pernille Harder. “Es rápida, es técnica, tiene una gran visión, es muy inteligente, encuentra bien los espacios, mide bien los tiempos… Es muy completa, una jugadora top. Espero poder cambiar la camiseta con ella”.

🏆 La importancia de estar en la EURO