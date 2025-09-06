La Fundación FIFA organiza un acontecimiento futbolístico con una ONG local en República Dominicana

La Fundación FIFA visita a Café con Leche en el marco de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA™

Café con Leche forma parte del Programa Comunitario de la Fundación FIFA y combina deporte, mentoría y apoyo académico para ayudar a romper el ciclo de la pobreza y promover un futuro más sano y esperanzador.

Isha Johansen y Sonia Fulford, miembros del Consejo de la FIFA, se sumaron a las actividades y participaron en la entrega de medallas

A pocos días de que termine la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA República Dominicana 2024™, la Fundación FIFA ha visitado a la ONG Café con Leche para ayudar en la organización de un acontecimiento futbolístico para niños y jóvenes de comunidades con pocos recursos.

Café con Leche es una entidad dominicana sin ánimo de lucro que apuesta por el empoderamiento juvenil, la educación y el desarrollo comunitario, principalmente a través del fútbol y otros deportes. Más de 200 aficionados al fútbol participaron en la sesión, que contó con la ayuda de Isha Johansen y Sonia Fulford, miembros del Consejo de la FIFA y de la junta directiva de la Fundación FIFA.

Con motivo del encuentro, Johansen afirmó lo siguiente: "El fútbol tiene un papel muy importante a la hora de unir a la gente, ya que es un motor de cambio social y un eje transformador. El fútbol desempeña muchos roles: forma parte de instituciones, organizaciones e incluso fundaciones como la nuestra; el fútbol siempre está presente y, como motor de cambio social, no existe nada mejor", afirmó.

"Si echas un vistazo a tu alrededor y ves a todos estos niños de entornos vulnerables, te das cuenta de lo que hace la FIFA. El fútbol es un idioma que entiende todo el mundo. Todos estos niños que juegan felices hablan el idioma del fútbol. Un montón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes se unen alrededor del fútbol, y eso es lo que lo convierte en un deporte único", agregó Johansen.

Café con Leche y la Fundación FIFA utilizan el poder del fútbol para potenciar el desarrollo social, aprovechando el idioma universal del deporte para unir a la gente y ofrecer talleres educativos con el fútbol como herramienta principal, lo que coincide con el objetivo estratégico principal del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de fomentar la responsabilidad social en todo el planeta.

La ONG, que forma parte del Programa Comunitario de la Fundación FIFA, centra su trabajo en torno a la vertiente social del fútbol, ya que la rutina de entrenamientos y partidos semanales contribuye a promover la disciplina, la autoestima y el compromiso con la educación. Además, trabaja codo con codo con las escuelas locales para asegurarse de que los participantes asistan regularmente a clase.

Durante el acontecimiento, celebrado en la capital, Santo Domingo, bajo un sol espléndido, los asistentes recibieron balones y equipaciones de la Fundación FIFA y se dividieron en diferentes equipos para participar en una serie de minitorneos y tandas de penaltis, tras lo que se procedió a la entrega de medallas.

Fulford añadió: "Café con Leche tiene un objetivo y un plan para alcanzarlo. Llevan mucho tiempo trabajando así porque el plan funciona. Cuenta con el respaldo de la Fundación FIFA y de todos los que nos hemos dado cita hoy aquí. Es bueno que la comunidad vea su trabajo para convencerse de que las cosas pueden cambiar".

"Da igual de dónde vengas; lo importante es hacia dónde vas. Y eso es justamente lo que han conseguido: surgieron de la nada y han logrado que la Fundación FIFA les ayude y apoye. Es importante que la gente lo vea para que intenten emularlo en sus comunidades", conitnuó Fulford.

Luz del Alba de la Cruz, presidenta de Café con Leche, añadió: "Gracias a fundaciones como la de la FIFA, que colaboran y creen en este proyecto, tenemos la posibilidad de decir que, efectivamente, la gente pobre puede mejorar sus habilidades y puede salir adelante si se le brinda la oportunidad. Como herramienta social, consideramos que Café con Leche desempeña un papel esencial en estas comunidades".