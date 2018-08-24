De arqueros y goles significativos

Una asistencia desde muy lejos

Un explosivo triple triplete de una china

André Silva emula a Romario

800 minutos sin recibir goles en la liga argentina acumuló Franco Armani tras sumar su octavo partido consecutivo con su arco a cero. De esa forma batió el récord de River Plate que estableciera en 769 minutos el legendario Amadeo Carrizo cuando tenía 42 años, allá por 1968.

80 metros fue la alucinante distancia del pase que sirvió el guardameta Ederson para que el Manchester City marcase su primer gol contra el Huddersfield Town. Esa asistencia ayudó a Sergio Agüero a situarse segundo en la lista de autores de más tripletes en la Premier League junto con Robbie Fowler (9), sólo por detrás de Alan Shearer (11).

25 años habían pasado desde que un jugador logró firmar un triplete en su debut en la liga española hasta que André Silva catapultó al Sevilla hacia un triunfo por 1-4 en el campo del Rayo Vallecano. El último había sido Romario, quien, ayudado por tres asistencias de Pep Guardiola, marcó un exquisito hat trick contra la Real Sociedad en 1993. Silva, en un solo encuentro, mejoró toda su cosecha liguera del curso 2017/18: los 2 goles en 24 partidos que registró con el AC Milan.

22 años después de que jugara por primera vez junto a un Thuram en el fútbol de clubes, Gigi Buffon por fin jugó contra un miembro de la saga. Buffon y Lilian Thuram fueron compañeros en el Parma (1996-2001) y el Juventus (2001-06), y solamente se enfrentaron entre sí en el fútbol de selecciones; muy en particular, en la final de la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006™. Marcus Thuram, hijo de Lilian y nacido en Parma, ayudó al Guingamp a ir ganando 1-0 al descanso, pero el París Saint-Germain acabó venciendo por 1-3. De hecho, los 17 últimos goles del PSG contra ese rival han llegado en el segundo tiempo.

20 encuentros sin mantener su portería a cero llevaba el Lille, hasta que puso fin a la mala racha con un sorprendente empate sin goles en Mónaco. Mike Maignan detuvo un penal a Falcao, con lo que solamente un 33% de las penas máximas que le han lanzado en la Ligue 1 han acabado en gol. Concretamente, de un total de 9, el portero de 23 años nacido en la Guayana Francesa ha parado 5, mientras que 1 se estrelló en el poste.

14 años habían pasado desde que un país accedió por primera vez a una final de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA hasta que, en esta edición, hay dos finalistas novedosas en el Estadio de la Rabine. A Japón, que había tropezado dos veces en las semifinales, se le unió España, que nunca antes había ganado una eliminatoria en la segunda fase de la competición. Patricia Guijarro tumbó a la anfitriona Francia con su sexto gol del campeonato, con lo que su cosecha conjunta de goles y asistencias se encuentra a sólo tres unidades del récord (12) establecido por la alemana Alexandra Popp en 2010.

9 goles en 29 minutos –7 de ellos en los 12 últimos minutos– es la asombrosa proeza que firmó la suplente china Wang Shanshan en un contundente 16-0 a Tayikistán, durante el Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Asiáticos. A continuación, la RP China, que fuera subcampeona de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Estados Unidos 1999™ tras caer ante las anfitrionas en la apasionante tanda de penales de la final, puso fin a una racha de 6 partidos sin conocer la victoria contra la RDP de Corea (incluidas 5 derrotas) para terminar primera del Grupo B con 3 victorias en 3 encuentros, 25 goles a favor y 0 en contra.

7 horas y 50 minutos: ésa era la peor sequía goleadora que jamás había sufrido el PSV en competiciones europeas, y a la que puso fin el martes un penal convertido por Gastón Pereiro contra el BATE Borisov en su eliminatoria de clasificación para la Liga de Campeones de la UEFA. Donyell Malen, de 19 años, remató la faena en el último suspiro y recién salido del banquillo, al marcar con un cabezazo en plancha que puso fin a la racha del PSV de 10 partidos sin ganar como visitante en Europa.