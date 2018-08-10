Hitos precoces y guantes de exportación

Jóvenes caribeñas hacen historia

Guantes caros, una moda en Inglaterra

Delanteros dálmatas y de la Sultana del Ávila en racha

200 goles con el Manchester City convierten a Sergio Aguero en el primer jugador que alcanza este registro. El doblete del artillero, de 30 años de edad, hundió al Chelsea y puso punto final a una racha de cuatro años consecutivos en los que el campeón de la Copa de Inglaterra derrotó al campeón de la Premier League en la Supercopa de Inglaterra (Community Shield).

80 millones de euros ha pagado el Chelsea al Athletic de Bilbao por Kepa Arrizabalaga, que ya es el arquero más caro de la historia. La cifra duplica el record de hace un año, cuando el Manchester City pagó 40 millones de euros por Ederson al Benfica. Hace poco, Alisson fichó por el Liverpool por 75 millones de euros.

17 goles en 11 partidos de la MLS ha materializado Josef Martínez para colocar al Atlanta United en lo más alto de la tabla. El menudo ariete venezolano suma 11 dianas más que su más directo rival en el escalafón de los más prolíficos, y está a tan solo una del record absoluto de tantos en una temporada regular de la MLS, que ostentan Roy Lassiter, Chris Wondolowski y Bradley Wright-Phillips. Al conjunto aún le quedan diez encuentros por disputar.

14 años y 327 días es la edad a la que la defensa de Haití Dougenie Joseph se convirtió en la jugadora más joven en ser titular en un partido de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, el que enfrentó a su país con la RP China. La más joven en tomar parte en un encuentro fue Sydney Leroux, que tenía 14 años y 187 días cuando salió como suplente con Canadá contra Australia en 2004. Haití alineó a dos futbolistas de 14 años en sus dos primeros compromisos de Francia 2018. La otra fue la impresionante Melchie Dumonay.

12 saques de esquina ejecutó el Flamengo en sus primeros 45 minutos frente al Cruzeiro el miércoles, la cifra más alta en un solo tiempo en la Copa Libertadores en los últimos cinco años. El gigante Carioca solo dispuso de uno en la segunda mitad. El tanto de Thiago Neves, primero en 11 partidos, sentenció la victoria por 0-2 del visitante conjunto Mineiro, dirigido por Mano Menezes, en la ida de octavos, celebrada en Maracaná.

6 ediciones consecutivas de la Copa de Francia, ocho en total, es el récord del Lyon que el Paris Saint-Germain igualó en Shenzhen con su rotundo 4-0 ante el Mónaco. El conocido como Trophée des Champions no se había ganado por un margen tan abultado desde su edición inaugural, la de 1955, en la que el Reims, sin su figura Raymond Kopa, pero con Robert Jonquet y Rene Bliard, apabulló al Lille por 7-1.

6 dianas en dos encuentros es la manera en la que Ivan Santini ha comenzado su carrera en el Anderlecht. El jugador, de 29 años de edad, se sacó la espina de la decepción que supuso quedar apeado de la lista provisional de los 32 elegidos de Croacia para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ con dos tripletas seguidas. Santini contribuyó así a que el coloso de Bruselas se impusiera por 1-4 al Cortrique y por 5-2 al Ostende, tras perder sus últimos tres partidos de la temporada 2017/2018.

3 goles en un encuentro marcó Patri Guijarro para convertirse en la primera jugadora española que logra tal hazaña en una competición de la FIFA. La mediocampista del Barcelona ayudó a continuación a España a derrotar a Japón por 1-0, el mismo resultado obtenido ante este mismo rival en la anterior Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.