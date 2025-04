Football for Schools hace realidad los sueños de una joven fiyiana

La vida de una joven fiyiana cambió radicalmente el día en que Football for Schools de la FIFA visitó el país

El objetivo global de Football for Schools (F4S) de la FIFA es ser "un programa donde el fútbol y la educación se unen, motivando a los niños para que adquieran aptitudes para la vida a través de sesiones de fútbol divertidas".

El nexo entre la educación, la preparación para la vida y el fútbol es ambicioso, pero la adolescente fiyiana Adi Ulamila es la prueba viviente de que Football for Schools puede aportar beneficios que cambian la vida.

El día en que la vida de Adi cambió se remonta al viernes 17 de noviembre de 2023, cuando el programa F4S de Fiyi se puso en marcha en la escuela primaria musulmana de Varavu, en Ba. De inmediato, Adi destacó sobre el resto y ese día recibió un premio, no sólo por su habilidad futbolística, sino también por su demostración de aptitudes para la vida.

Football for Schools marca en Fiyi

Adi destaca que Football for Schools y el exdirector técnico de la Federación de Fútbol de Fiyi, Timo Jankowski, desempeñaron un papel fundamental en esta su nueva trayectoria vital.

"Pasaba apuros vendiendo cocos y me subía a los altos árboles para recogerlos y venderlos", explica Adi. "Con ello, ayudaba a mi familia y ayudaba a mi madre. Un día vendiendo cocos, vino Timo. Vio que los vendía y compró uno. Usé ese dinero para comprar unas botas de fútbol.

"Antes de que llegara Timo con las escuelas [F4S] de la FIFA, mi padre falleció y me costó mucho salir adelante. Él me ha ayudado a perseguir mis sueños y a poder ir con las selecciones nacionales femeninas sub-15 y sub-16".

"Me siento bastante abrumada. Es muy duro, pero también tengo que perseguir mis sueños y llegar a lo más alto. Ahora voy a la mejor escuela de Fiyi. Está muy bien".

Como es tradicional en el Pacífico, la familia lo es todo, y Adi no es una excepción cuando nos habla, emocionada, de su madre y sus hermanos.

"Ella (mi madre) siempre me anima. Me anima a ir a entrenarme todos los días y lo sacrifica todo por mí y por mis hermanos, porque mi padre falleció y ella no tiene trabajo.