¡Feliz cumpleaños!

FIFA.com te presenta el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Marc Degryse**(51 años) participó con Bélgica en dos Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: Italia 1990 (donde jugó 4 partidos hasta la eliminación en octavos de final y metió 1 gol a la República de Corea) y Estados Unidos 1994 (donde jugó 3 partidos y marcó el gol de la victoria sobre Marruecos en la primera fase). Tras haber ganado 1 liga, 1 Copa y 2 Supercopas de Bélgica con el Club Brujas, cosechó 4 ligas, 1 Copa y 2 Supercopas con el Anderlecht, amén de alcanzar la final de la Recopa de Europa (que perdió contra el Sampdoria). Tras un paso por el Sheffield Wednesday, Degryse ganó 1 liga y 2 Supercopas de Holanda con el PSV Eindhoven. Luego regresó a su país para vestir la camiseta del Gante, antes de concluir su carrera en el Germinal Beerschot. Individualmente, el delantero fue elegido mejor jugador belga en 1991.

Joseba Etxeberria**(39 años) disputó los 3 partidos de España en el Mundial de 1998, hasta caer en la primera fase. También compitió en las Eurocopas 2000 y 2004. Etxeberria se reveló en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Qatar 1995, donde recibió la Bota de Oro adidas que distingue al máximo goleador, con 7 dianas en 6 partidos. En el fútbol de clubes, el extremo empezó jugando en la Real Sociedad. Pero pronto fichó por el Athletic de Bilbao, donde permaneció 15 temporadas hasta su retirada en 2010.

Igor Stimac**(49 años) ayudó a Croacia a ocupar la 3ª posición en el Mundial de Francia 1998, donde disputó los 7 partidos de su país. Ya en 1996, había participado en la primera presencia de Croacia en la Eurocopa. Stimac se dio a conocer durante el Mundial sub-20 de Chile 1987, que ganó defendiendo los colores de Yugoslavia. Con el Hajduk Split, cosechó 2 ligas, 4 Copas (2 de ellas de Yugoslavia) y 2 Supercopas de Croacia. El defensa central también vistió las camisetas de Dinamo Vinkovci, Cádiz, Derby County y West Ham. Como entrenador, ganó la liga con el Hajduk Split y dirigió asimismo a Cibalia (antiguo Dinamo Vinkovci), NK Zagreb, Zadar y el Sepahan iraní. Stimac fue también seleccionador de su país.

Briana Scurry**(45 años) defendió la portería de Estados Unidos durante cuatro Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ seguidas. En Suecia 1995, ocupó la 3ª plaza. En Estados Unidos 1999, ganó el título. En Estados Unidos 2003 y China 2007, volvió a subir al tercer escalón del podio. En los Juegos Olímpicos, Scurry se colgó la medalla de oro en Atlanta 1996 y Atenas 2004. También fue convocada para Sydney 2000, donde se adjudicó la plata pese a no llegar a jugar.

Carlos Bacca*(30 años) participó con Colombia en el Mundial de Brasil 2014 y en las Copas América 2015 y 2016. En esa última competición metió 2 goles, incluido el de la victoria sobre Estados Unidos, que permitió a los Cafeteros* quedar terceros. Tras haber ganado la liga colombiana con el Atlético Junior, el delantero se marchó a Europa para jugar en el Club Brujas. Luego recaló en el Sevilla, donde conquistó 2 Ligas Europa seguidas antes de fichar por el AC Milan, donde sigue militando.

Luka Modric**(31 años) se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas creativos del fútbol mundial y en un pilar de la selección croata, con la que disputó los Mundiales de 2006 y 2014, así como las Eurocopas 2008, 2012 y 2016. Tras haber cosechado 3 ligas, 2 Copas y 1 Supercopa de Croacia con el Dinamo de Zagreb, recaló en el Tottenham. Luego fichó por el Real Madrid, donde ya ha conquistado 1 Copa del Rey, 1 Supercopa de España, 2 Ligas de Campeones de la UEFA, 2 Supercopas de Europa y 1 Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Modric ha sido elegido 4 veces mejor jugador de Croacia.

