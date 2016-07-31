¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

31

Antonio Conte*(47 años) subió un peldaño más en su carrera de entrenador –iniciada hace 10 años– guiando a Italia hasta la Eurocopa, donde los Azzurri* cayeron en los penales de los cuartos de final ante Alemania. Actualmente, Conte se prepara para vivir su primera experiencia como entrenador fuera de su país, con el Chelsea. Su trayectoria en los banquillos la inició con el Arezzo y un Bari con el que quedó campeón de segunda división. Tras pasar sucesivamente por el Atalanta y el Siena, cosechó 3 ligas y 2 Supercopas de Italia con el Juventus. Como jugador, Conte disputó la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994™ (donde quedó subcampeón) y la Eurocopa 2000 (cuya final perdió ante Francia por un gol de oro). El centrocampista se convirtió en una de las leyendas del Juventus cosechando 5 ligas, 1 Copa, 4 Supercopas de Italia, 1 Liga de Campeones de la UEFA, 1 Copa de la UEFA, 1 Supercopa de Europa y 1 Copa Intercontinental.

**

1

Fahad Al Ghesheyan**(43 años) participó en el primer Mundial disputado por Arabia Saudí, en Estados Unidos 1994, donde disputó 2 partidos y se convirtió en el primer saudí en meter un gol en la segunda fase de la competición (contra Suecia). También representó a su país en la Copa FIFA Confederaciones 1995 y, anteriormente, en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 1993. Tras sus comienzos en Al Hilal, Al Ghesheyan recaló en el AZ Alkmaar holandés, antes de concluir su carrera en el Al Nasr de Riad.

**

2

Nacer Chadli*(27 años) contribuyó al regreso de Bélgica a un Mundial en Brasil 2014, donde jugó 4 partidos antes de inclinarse en cuartos de final. Tras pasar por el Apeldoorn, en la segunda división neerlandesa, se consagró adjudicándose la Copa y la Supercopa de Holanda con el Twente. Luego se fijó en él el Tottenham, por el que fichó en 2013. Con los Spurs, ocupó la 3ª posición en la pasada Premier League*, accediendo así a la Liga de Campeones.

**

3

Gary Medel**(29 años) ayudó a Chile a ganar las dos últimas Copas América. En 2015, disputó todos los partidos de su país y metió 1 gol a Bolivia. En 2016, volvió a jugar todos los encuentros de Chile de camino al título. Medel también vivió desde dentro la Copa América 2011 y los últimos dos Mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). Tras sus comienzos con el Universidad Católica, fichó por Boca Juniors. Luego se marchó a Europa, donde empezó vistiendo las camisetas de Sevilla y Cardiff City. Hace dos temporadas, se comprometió con el Inter de Milán. Individualmente, el centrocampista defensivo fue elegido mejor jugador chileno en 2008.

**

4

Ilian Kiryakov**(49 años) rubricó las páginas más gloriosas en la historia de la selección búlgara, como titular del equipo que ocupó la 4ª posición en Estados Unidos 1994. Dos años más tarde, participó en la segunda Eurocopa de su país. Y cuando era más joven, disputó el Mundial sub-20 de 1987. En Bulgaria, Kiriakov empezó jugando en el Etar Veliko Tarnovo. También defendió, entre otros, los colores de Deportivo de La Coruña, Mérida (España), Anorthosis (Chipre) y Aberdeen.

**

5

Stefanie Gottschlich**(38 años) contribuyó activamente al primer título de Alemania en una Copa Mundial Femenina de la FIFA™, en 2003, donde jugó 6 partidos y marcó 1 gol. En 2000, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney. Debido a las recurrentes lesiones, la defensa decidió poner fin a su carrera prematuramente.

**

6