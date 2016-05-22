¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

22

Cha Bumkun*(63 años) participó con la República de Corea en la Copa Mundial de la FIFA México 1986™, quedó subcampeón en la Copa Asiática 1972 y se colgó la medalla de oro (ex aequo*) en los Juegos Asiáticos de 1978. Inició su carrera profesional en el fútbol alemán con el Darmstadt y el Eintracht Fráncfort, donde levantó 1 Copa nacional y 1 Copa de la UEFA. Con el Bayer Leverkusen, Cha conquistó otra Copa de la UEFA. Posteriormente, tuvo el honor de ser el seleccionador de su país en el Mundial de Francia 1998; amén de entrenar a Ulsan, Shenzhen (RP China) y Suwon Bluewings, con el que cosechó 2 ligas, 1 Copa, 2 Copas de la Liga y 1 Supercopa de la República de Corea.

23

Ricardinho*(40 años) participó con Brasil en Corea/Japón 2002, donde la Seleção *se proclamó campeona mundial, y en Alemania 2006. En 2003, disputó la Copa FIFA Confederaciones. El centrocampista jugó en muchos clubes; entre ellos el Corinthians, donde cosechó 2 ligas, 1 Copa de Brasil, 2 Campeonatos Paulistas, 1 Torneo Río-São Paulo y la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en 2000. Con el Santos, Ricardinho se contentó con 1 liga. Con el Paraná, cosechó 3 Campeonatos Paranaenses. En el extranjero, vistió las camisetas de Girondins de Burdeos, Middlesbrough, Al Ryyan (Qatar) y Besiktas, donde alzó 1 Copa de Turquía.

24

DaMarcus Beasley**(34 años) marcó la historia reciente del fútbol estadounidense disputando los cuatro últimos Mundiales, con un balance de 11 partidos y una plaza de cuartofinalista en Corea/Japón 2002. También compitió en las Copas Confederaciones 2003 y 2009, quedando subcampeón en esa última edición. Cuando era más joven, Beasley jugó la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 1999, donde recibió el Balón de Plata adidas, así como la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2001. A escala continental, disputó seis Copas Oro de la CONCACAF, con un balance de 4 títulos. Tras haber ganado 2 Copas y 1 liga regular de la MLS con el Chicago Fire, fichó por el PSV Eindhoven, donde conquistó 2 ligas y 1 Copa de Holanda. Beasley pasó luego por el Manchester City y el Glasgow Rangers, con el que se adjudicó 2 ligas, 1 Copa de Escocia y 1 Copa de la Liga. Posteriormente vistió las camisetas del Hannover y del Puebla mexicano, antes de recalar en el Houston Dynamo.

25

Luc Nilis**(49 años) disputó con Bélgica los Mundiales de 1994 y 1998, con un balance de 1 gol en 6 partidos, sin olvidar la Eurocopa 2000. Tras sus comienzos en el Winterslag, cosechó 4 ligas y 3 Copas de Bélgica con el Anderlecht. Incrementó su colección de trofeos en el PSV Eindhoven, donde ganó 2 ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Holanda, amén de erigirse 2 veces seguidas en el máximo goleador de la liga y en el mejor jugador del año 1995. Nilis concluyó su carrera con la camiseta del Aston Villa. Después pasó a ser el segundo entrenador del PSV Eindhoven, y ejerció el mismo cargo en dos equipos turcos, Kasimpasa y Gençlerbirligi.

26

Luca Toni*(39 años) celebrará un cumpleaños especial este año, ya que decidió colgar las botas tras concluir la temporada del Calcio. Con Italia, ganó el Mundial de 2006, donde jugó 6 partidos y metió 2 goles a Ucrania. Luego disputó también la Eurocopa 2008 y la Copa Confederaciones 2009. El ariete dio sus primeros pasos en la Serie A en las filas del Vicenza y del Brescia. Con el Palermo, ganó la Serie B* (segunda división italiana), de la que fue el máximo goleador. Tras marcharse al Fiorentina, Toni fue también el máximo artillero de la división de honor. Luego fichó por el Bayern de Múnich, donde cosechó 1 liga, 1 Copa de Alemania y 1 Copa de la Liga, además de erigirse en el máximo goleador de la Copa de la UEFA. Después regresó a Italia para vestir las camisetas de Roma, Genoa y Juventus, antes de defender los colores del Al Nasr emiratí. Tras una segunda etapa en el Fiorentina, el delantero militó las tres últimas campañas en el Hellas Verona, donde volvió a distinguirse como máximo goleador liguero.

27

Jiri Stajner**(40 años) ayudó a la República Checa a clasificarse para el Mundial de Alemania 2006, donde jugó 3 partidos hasta la eliminación en la primera fase. Stajner vistió la camiseta de numerosos clubes checos, entre ellos el Slavia de Praga. Además, jugó ocho años en el Hannover alemán.

28