¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta a los principales personajes del planeta fútbol que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Olaf Thon**(50 años) ayudó a Alemania a conquistar su tercera Copa Mundial de la FIFA™ en Italia 1990. También fue convocado para México 1986, pero no llegó a jugar, antes de disputar 3 partidos en Francia 1998. En 1988, participó en su única Eurocopa. Tras formarse en el Schalke 04, debutó allí como profesional antes de fichar por el Bayern de Múnich, donde cosechó 3 ligas y 1 Supercopa de Alemania. Luego regresó al Schalke 04, donde levantó 1 Copa de la UEFA y 2 Copas de Alemania seguidas.

Luigi Apolloni**(49 años) jugó 3 partidos con Italia en el Mundial de Estados Unidos 1994, incluida la final, que perdió en los penales contra Brasil. En 1996, disputó la Eurocopa. Tras hacer sus pinitos en el Pistoiese y el Reggiana, fichó por el Parma, donde cosechó 2 Copas, 1 Supercopa de Italia, 2 Copas de la UEFA, 1 Recopa de Europa y 1 Supercopa de Europa en 13 campañas. Posteriormente, Apolloni concluyó su carrera en el Hellas Verona. Como entrenador dirigió a varios equipos italianos modestos, antes de tomar las riendas del reconstruido Parma el año pasado.

Leopoldo Luque**(67 años) ayudó a Argentina a ceñirse su primera corona mundial en 1978. Ante su público, el delantero jugó 5 partidos y marcó 4 goles. En 1975, Luque fue el máximo goleador de la Copa América. En el fútbol de clubes, despuntó en River Plate (donde conquistó 5 títulos ligueros). También jugó en Rosario Central, Racing Club y el Santos brasileño, entre otros.

Kike**(38 años) disputó con España un total de 170 partidos, incluidas las cuatro últimas Copas Mundiales de Fútsal de la FIFA, donde conquistó el título en 2000 y 2004, y quedó subcampeón en 2008 y 2012. Su balance individual en la competición, donde recibió el Balón de Plata adidas en Tailandia 2012, es de 5 goles en 27 partidos. Asimismo, ganó cinco Eurocopas de Fútbol Sala. Con su club, ElPozo Murcia, cosechó 4 ligas, 3 Copas y 3 Supercopas de España.

Bo Larsson**(72 años) jugó un total de 11 partidos en tres Mundiales seguidos con Suecia: México 1970, RFA 1974 y Argentina 1978. En las fases de clasificación, su balance fue de 8 goles en 12 encuentros. Larsson es una de las leyendas del Malmö, con el que cosechó 6 ligas y 4 Copas de Suecia. Individualmente, se erigió 3 veces en el máximo goleador de la liga, y fue elegido 2 veces mejor jugador de Suecia. Larsson también jugó en el Stuttgart alemán, y concluyó su carrera en el Trelleborgs.

Dries Mertens*(29 años) contribuyó al regreso de Bélgica a un Mundial en Brasil 2014, donde los Diablos Rojos *llegaron a cuartos de final. Allí, Mertens jugó los 5 partidos de su país, con el que marcó el gol de la victoria inicial contra Argelia. Tras formarse en el Gante, fue cedido sucesivamente a Eendracht Aalst y AGOVV, antes de comprometerse con el Utrecht. Fue en el PSV Eindhoven donde se reveló, adjudicándose la Copa y la Supercopa de Holanda. Luego fichó por el Nápoles, donde de nuevo levantó 1 Copa y 1 Supercopa. Actualmente cumple su tercera temporada en la escuadra napolitana.

