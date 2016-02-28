¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comcentra su atención en los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

28

Jan Ceulemans**(59 años) participó con Bélgica en tres Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: España 1982, México 1986 (donde ocupó la 4ª posición) e Italia 1990, con un total de 4 goles en 16 partidos. Además, quedó subcampeón en la Eurocopa 1980, antes de obtener un resultado más discreto cuatro años más tarde. Durante su larga carrera, Ceulemans solamente jugó en dos clubes: tras sus comienzos en el Lierse, fichó por el Club Brujas, donde cosechó 3 ligas, 2 Copas y 6 Supercopas de Bélgica. Individualmente, el ex delantero fue elegido 3 veces mejor jugador belga del año.

29

Benedikt Hoewedes**(28 años) puede estar orgulloso de sus logros con Alemania, tras haber conquistado el pasado Mundial. El zaguero contribuyó activamente a ese triunfo, disputando la fase de clasificación y todos los partidos en Brasil. Cuando era más joven, compitió en el Campeonato de Europa sub-19 de 2007 y ganó el Campeonato de Europa sub-21 de 2009. Tras formarse en el Schalke 04, actualmente cumple su octava temporada en el primer equipo del conjunto de Gelsenkirchen, con el que ha levantado 1 Copa y 1 Supercopa de Alemania.

1

Nkiru Okosieme**(44 años) se convirtió en una figura del fútbol femenino africano disputando las cuatro primeras ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ entre 1991 y 2003, con un balance de 3 goles en 11 partidos. También representó a Nigeria en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

2

Ciriaco Sforza**(46 años) contribuyó al regreso de Suiza a un Mundial tras seis ediciones de ausencia. Fue en Estados Unidos 1994, donde los helvéticos alcanzaron la segunda fase. Dos años después, disputó la primera Eurocopa de su país, en Inglaterra. Con el Grasshoppers, Sforza conquistó la liga suiza. También militó en el Kaiserslautern (con el que ganó 1 Bundesliga), el Inter de Milán y el Bayern de Múnich (donde cosechó 1 Bundesliga, 1 Liga de Campeones de la UEFA, 1 Copa de la UEFA y 1 Copa Intercontinental). Una vez colgadas las botas, el ex centrocampista entrenó a Lucerna, Grasshoppers, Wohlen y Thun.

3

Fernando*(24 años) inscribió su nombre en la historia del fútbol brasileño adjudicándose la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011, donde jugó todos los partidos de su país. Luego participó en la Copa FIFA Confederaciones 2013, que ganó la Seleção *ofreciendo una magnífica impresión. Cuando era más joven, conquistó el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2009 y el sub-20 de 2011. Tras haberse adjudicado el Campeonato Gaúcho con el Grêmio, Fernando fichó por el Shakhtar Donetsk, donde ganó la liga y la Supercopa de Ucrania. Esta pretemporada se comprometió con la Sampdoria.

4

Mladen Krstajic**(42 años) disputó con Serbia y Montenegro el Mundial de Alemania 2006, donde participó en los 3 partidos de su país. En dos periodos distintos con el Partizán de Belgrado, cosechó 5 ligas y 2 Copas nacionales. Con el Werder Bremen alemán, se adjudicó el doblete Copa-liga. Durante su paso por el Schalke 04, Krstajic alzó la Copa de la Liga alemana.

5