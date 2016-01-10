¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.com te presenta el historial de los astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Choi Soon-Ho **(54 años) participó con la República de Corea en dos Copas Mundiales de la FIFA™: México 1986 (donde disputó 2 partidos y metió 1 gol a Italia) e Italia 1990 (donde jugó 3 partidos, hasta la eliminación en la primera fase). Previamente había competido en dos Mundiales sub-20: Japón 1979 y Australia 1981. El delantero, asimismo, tuvo el honor de representar a su país en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. A escala continental, Soon-Ho disputó la Copa Asiática 1980, donde quedó subcampeón y fue el máximo goleador con sólo 18 años. En los Juegos Asiáticos, su balance es de 1 medalla de oro y 1 de bronce. En su país, conquistó 1 liga con el POSCO Atoms, y defendió la camiseta del Lucky Goldstar Hwangso. Como entrenador, Soon-Ho dirigió a Pohang Steelers y Ulsan Hyundai.

Matt McKay *(33 años) disputó con Australia el Mundial de 2014, donde jugó 2 partidos antes de caer en la primera fase. Actualmente está disputando la fase de clasificación asiática para Rusia 2018. Tras haber quedado subcampeón en la Copa Asiática 2011, contribuyó al primer triunfo de los Socceroos *en esa competición tras tres participaciones, en la edición de 2015. Cuando era más joven, McKay participó en el Mundial sub-20 de 2003. Tras sus comienzos en el Brisbane Strikers, ganó 2 ligas australianas con el Brisbane Roar. En el extranjero, vistió las camisetas de Glasgow Rangers, el Busan IPark surcoreano y el Changchun Yatai chino.

Axel Witsel **(27 años) contribuyó al regreso de Bélgica a un Mundial en Brasil 2014, donde jugó como titular hasta la eliminación en cuartos de final. Seguramente, el centrocampista será una de las piezas principales de la selección belga que competirá en la Eurocopa 2016. Tras haber cosechado 2 ligas, 1 Copa y 1 Supercopa de Bélgica con el Standard de Lieja, Witsel alzó la Copa de la Liga portuguesa con el Benfica. Luego fichó por el Zenit de San Petersburgo, donde ya ha conquistado 1 liga y 1 Supercopa rusas. En el plano individual, fue elegido 1 vez mejor jugador belga del año.

Mario Yepes *(40 años) esperó mucho tiempo para disputar al fin un Mundial. Pero esa experiencia tardía mereció la pena, pues su país completó su mejor resultado histórico alcanzando los cuartos de final en Brasil 2014, donde cayó ante el país anfitrión. Yepes disputó también cuatro Copas América y, en su segunda participación (2001), ayudó a Colombia a conquistar su primer título en la competición jugando de titular. En 2003, quedó 4º en la Copa FIFA Confederaciones. Tras haberse proclamado campeón liguero con el Deportivo Cali, ganó 2 ligas argentinas con River Plate. El defensa se marchó luego al Nantes y al París Saint-Germain, donde se adjudicó la Copa de Francia y la Copa de la Liga. En Italia, empezó militando en el Chievo Verona. Luego recaló en el AC Milan, donde conquistó 1 Scudetto y 1 Supercopa. Tras haber concluido su periplo en el Calcio* con la camiseta del Atalanta de Bérgamo, quedó segundo en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2014 con el San Lorenzo argentino, por detrás del Real Madrid.

Maurine **(30 años) ha jugado numerosos grandes campeonatos con la selección femenina de Brasil, incluidas las dos últimas Copas Mundiales Femeninas de la FIFA (Alemania 2011 y Canadá 2015) y los dos últimos Juegos Olímpicos: Pekín 2008 (donde se colgó la medalla de plata) y Londres 2012. Cuando era más joven, Maurine disputó tres Mundiales sub-20 seguidos: 2002, 2004 y 2006 (en ese último ocupó la 3ª posición). Con el Santos, cosechó 2 Copas de Brasil y 2 Copas Libertadores. En Estados Unidos, defendió los colores de Atlanta Beat y Western New York Flash. Luego regresó a Brasil para militar en el Centro Olimpico y en el Ferroviaria, donde volvió a ganar la Copa.

Mohamed Timoumi *(56 años) ayudó a Marruecos a regresar a un Mundial en México 1986, donde los Leones del Atlas *quedaron primeros de su grupo y alcanzaron la segunda fase por única vez en su historia. Timoumi participó además en los Juegos Olímpicos de 1984 y en la Copa Africana de Naciones 1980, donde quedó 3º. Con el FAR Rabat, cosechó 2 ligas, 2 Copas de Marruecos y 1 Liga de Campeones africana. En 1985, fue elegido mejor futbolista de África. Timoumi militó también en el Real Murcia y el Sporting Lokeren belga, antes de concluir su carrera en el Khouribga.

