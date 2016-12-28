Los mejores del mundo en acción

¡Transmisiones en vivo, mejores momentos, exclusivas y más!
FIFA.com
miércoles 28 diciembre 2016, 09:22

Fallecidos que dejaron su huella en la historia

Partieron, pero dejaron huella

01/06

Trifon Ivanov: Eje de la sólida defensa búlgara

02/06

Raúl Sánchez: El pilar de la selección chilena

En este año 2016 nos dejaron numerosas figuras influyentes de la historia del fútbol: ex jugadores míticos como Johan Cruyff, Cesare Maldini, el emblemático nigeriano Stephen Keshi, la leyenda brasileña Carlos Alberto, el defensa chileno Raúl Sánchez y el zaguero búlgaro Trifon Ivanov; pero también otras personalidades distinguidas que contribuyeron al desarrollo del fútbol, como el ex Presidente de la FIFA João Havelange y el artista italiano Silvio Gazzaniga, creador del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

Además, la gran familia del fútbol vivió una tragedia recientemente con el accidente aéreo del avión que llevaba al Chapecoense de Brasil a Medellín. La gran mayoría de jugadores y miembros del cuerpo técnico murieron en el accidente, pero a raíz de la corriente de solidaridad que mostraron los amantes del fútbol en todo el mundo, el club fue designado vencedor de la Copa Sudamericana 2016.

Cookie Settings