Fallecidos que dejaron su huella en la historia

En este año 2016 nos dejaron numerosas figuras influyentes de la historia del fútbol: ex jugadores míticos como Johan Cruyff, Cesare Maldini, el emblemático nigeriano Stephen Keshi, la leyenda brasileña Carlos Alberto, el defensa chileno Raúl Sánchez y el zaguero búlgaro Trifon Ivanov; pero también otras personalidades distinguidas que contribuyeron al desarrollo del fútbol, como el ex Presidente de la FIFA João Havelange y el artista italiano Silvio Gazzaniga, creador del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™.

Además, la gran familia del fútbol vivió una tragedia recientemente con el accidente aéreo del avión que llevaba al Chapecoense de Brasil a Medellín. La gran mayoría de jugadores y miembros del cuerpo técnico murieron en el accidente, pero a raíz de la corriente de solidaridad que mostraron los amantes del fútbol en todo el mundo, el club fue designado vencedor de la Copa Sudamericana 2016.