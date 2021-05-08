España y Venezuela, en semifinales

El RESUMEN DE LA JORNADA – Por segunda edición consecutiva, Venezuela y España se han clasificado para las semifinales de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. Ambas se aseguraron el pase en cuartos con victorias por idéntico resultado (2-1), condenando a las campeonas de los grupos A y B, México y Alemania, a despedirse de la competición.

Para la Rojita, la trabajada victoria representa una dulce venganza contra el equipo que la derrotó en el partido por el título europeo a principios de este año, y mantiene vivas sus esperanzas de repetir la trayectoria hasta la gran final que ya protagonizó en 2014. Venezuela, por su parte, vuelve a estar en deuda con su capitana y jugadora más emblemática, Deyna Castellanos, la autora del doblete que ha espoleado una apasionante remontada contra el Mini-Tri.

Con cinco goles en cuatro partidos disputados en Jordania 2016, la máxima anotadora histórica de la Copa Mundial Femenina Sub-17 comparte en estos momentos el primer puesto de la tabla de goleadoras de esta edición. La labor aparentemente imposible de pararle los pies corresponderá ahora a la RDP de Corea o a Ghana. España, por su parte, podría vivir la reedición de una final si le toca la defensora del título, Japón, o bien encontrarse en un emparejamiento cien por cien europeo con Inglaterra. FIFA.com repasar la primera jornada de cuartos de final de Jordania 2016.

Resultados México 1-2 Venezuela Alemania 1-2 España

El gol de la jornada *México-Venezuela, Deyna Castellanos, 35’ Esta sección de nuestros resúmenes se está convirtiendo en propiedad exclusiva de Castellanos, porque también hoy nos resulta imposible mirar hacia ningún otro lado. Replicar de inmediato cuando su equipo se pone por detrás en el marcador se ha convertido en la especialidad de la capitana venezolana. Baste recordar aquel tanto de la victoria, totalmente alucinante, que anotó directamente desde la medular, en la reanudación del juego tras el gol de Camerún. De nuevo Castellanos ha predicado con el ejemplo como sólo ella sabe. Escasos segundos después de que su equipo quedara en desventaja, Castellanos se internó a la carrera por el carril izquierdo, controló un pase de Yerliane Moreno, esquivó su marca con un movimiento rápido hacia el interior del campo y descerrajó un cañonazo con la diestra que se coló por la escuadra del segundo palo. Todo esto ha sucedido en el mismo estadio, en la misma portería que aquel gol desde la línea de medio campo que rompió los corazones de las camerunesas. El tanto de hoy, además, ha resultado igual de decisivo para las aspiraciones de la Vinotinto*.

Momentos destacados Y prendió la mecha Se dice que todo lo bueno se hace esperar, y hoy lo ha comprobado la entusiasta afición congregada en el estadio de Ammán para presenciar el primer partido de la jornada. La primera media hora fue de verdad para el olvido, la más anodina de todas las que hemos visto en esta fase final. Sin embargo, como premio a su paciencia, los aficionados que perseveraron en sus asientos disfrutaron de siete minutos de emoción sin límites, grades ocasiones y bellísimos goles. A nadie le sorprenderá saber que fue Castellanos quien encendió la mecha con un par de trallazos desde fuera del área que obligaron a lucirse a la guardameta Miriam Aguirre. Y ya que empezó la fiesta, la número 9 venezolana decidió también terminarla, para lo cual replicó al gol de Jazmín Enrigue con el doblete que sentenció el encuentro y puso a Venezuela en su segunda semifinal consecutiva en esta competición. **

¡Vaya par de gemelas! Las gemelas Noelia y Natalia Ramos conversaron con FIFA.comantes del partido entre España y Alemania, y la primera de ellas avisó a las campeonas de Europa que España tenía planeado llegar hasta el final. Las hermanas demostraron que lo decían bien en serio desde los primeros minutos del partido, en el que se combinaron para proporcionar a la Rojita una plataforma sobre la que asegurar una importante victoria. La defensa Natalia lideró el camino y rompió el cerrojo en el minuto 9 con un bonito remate de cabeza. Sin embargo, la ventaja conseguida por Ramos habría quedado anulada seis minutos después de no haber mediado la otra hermana, Noelia, con el increíble paradón de un disparo de Janine Minge. La portera española, a continuación, se ganó el merecidísimo título de Jugadora del Partido gracias a la serie de atajadas soberbias en una segunda parte que las alemanas dominaron completamente. **

La reina del control Con Castellanos, el centro de atención son siempre sus goles, tan frecuentes y tan espectaculares. Pero en la victoria de hoy sobre México ha quedado claro que sólo representan una pequeña fracción del enorme y atractivo repertorio de esta emblemática venezolana. No en vano, además de goleadora, Castellanos es una artista del balón y hoy ha embelesado al público desplegando su magia contra el Mini-Tri. En la segunda parte, deslumbró con el maravilloso recorte que utilizó para engañar a las dos rivales que la marcaban. Pero el gran espectáculo llegó poco después, cuando, para abrirse paso por un espacio aparentemente impracticable, se recreó en toda una exhibición de malabares y controles sin dejar caer el balón, levantándolo por encima de la cabeza y dando unos cuantos toques sublimes antes de enviar un pase perfecto.

El dato 148: Lorena Navarro, la primera líder de la carrera por el título de máxima anotadora en Jordania 2016, se ha sentado hoy en el banquillo de las suplentes después de dos frustrantes partidos en los que no vio puerta y fue sustituida pronto. Navarro anotó cinco goles en 73 minutos durante el primer encuentro de España en esta fase final, pero desde entonces ha pasado 148 minutos sin ver puerta, por lo que María Antonia Is decidió efectuar un cambio en su alineación inicial. La valiente jugada le salió a pedir de boca a la seleccionadora de la Rojita: su remodelada delantera brilló con fuerza y otra Navarro, Eva, anotó el decisivo segundo gol de las españolas.

La frase "Nuestra derrota fue injusta. Perdimos un montón de oportunidades, mientras España hizo dos goles en apenas dos ocasiones y media. Es una lástima que nos marchemos del torneo. Creo que merecimos más". Anouschka Bernhard, seleccionador alemán.

