Minutos largos y situaciones delicadas

"A medida que envejeces, ganas en experiencia e inteligencia. Por lo que aprendes a no gastar energía en cosas inútiles. Me siento como Benjamin Button. Nací viejo y moriré joven". Zlatan Ibrahimovic, a Sky Sports tras marcar su 28º tanto de la temporada a sus 35 años.

"Messi es Messi y juega en el Barcelona. Yo soy Paulo Dybala". Dybala y su particular respuesta al consultado si es el "futuro Messi".

"No tengo dudas de que podemos darle la vuelta a la eliminatoria. De hecho, es más fácil de remontar que ante el PSG, porque tenemos que marcar un gol menos". Luis Enrique, sobre el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Barcelona y la Juventus.**

*"El dolor, el pánico y la incertidumbre de no saber lo que estaba pasando, ni cuánto tiempo duraría... fueron los 15 minutos más largos y duros de mi vida".* El español Marc Bartra en su cuenta de Instagram sobre el momento de las explosiones al paso del autobús del Borussia Dortmund.

*"Luis tiene algo que cuando las cosas no van bien, él se adjudica que no está aportando. Dicho de otra manera, lo quiere ganar él solo y es una medida equivocada. Es un problema cuando por hacer esas cosas deja de jugar".* Oscar Tabárez sobre Luis Suárez, en un ciclo de charlas realizado en Uruguay.

"Con mis 40 años de experiencia vengo para patearle el culo a los futbolistas y ganar los próximos 7 partidos". Tony Adams, en su presentación como nuevo entrenador del Granada, colista de la Liga española.

"Me gustaría ver a Cristiano en el banquillo, a Benzema en la grada y a Bale en su casa viendo el partido por la tele". Carlo Ancelotti, entrenador del Bayern Múnich, antes de enfrentar al Real Madrid en la Liga de Campeones de la UEFA.

"La situación es delicada. Esta generación tiene cada vez menos tiempo para consagrarse con un título. Y el fútbol argentino no aprovecha esta generación como debería haberla aprovechado. No aprovechamos ni a Messi, ni a Agüero, Dybala ni Higuaín. Cada vez va a ser más complejo. No podemos depender de la genialidad. Hay que crear un soporte para la genialidad. Y hoy ese soporte no está". Juan Sebastián Verón, exinternacional argentino y actual presidente de Estudiantes de La Plata, en una entrevista con el Diario As.

"Le admiro y me hubiese gustado trabajar con Marcelo Bielsa. También con Luis Enrique, que es un íntimo amigo mío y habría sido interesante ver cómo funcionaría la relación jugador-entrenador". Carlos Puyol, ex jugador español del FC Barcelona al diario chileno La Tercera.

*"Hemos tenido una charla muy profunda con el presidente (de la AFA), muy franca. Nos sacamos las dudas y los enojos que teníamos. Como le dije ayer, obviamente le deseo lo mejor y que la Argentina se clasifique al Mundial".* Edgardo Bauza, tras ser destituido como seleccionador de Argentina.