Entre paciencias y pastillas para rejuvenecer

"Alemania tuvo mucho paciencia cuando le fueron mal las cosas, pero luego fueron capaces de remontar con el mismo equipo. La paciencia es deseable en otras selecciones. En España somos impacientes con los entrenadores". Vicente del Bosque, exseleccionador español, en una entrevista a Radio Marca.

"El Barça es el objetivo principal, por supuesto. No lo escondo. Me haría mucha ilusión trabajar para el Barça de lo que fuera. Pero me veo más en los banquillos que en los despachos, eso lo tengo claro. Entrenar al Barça es una ilusión, pero para eso hay que estar bien preparado y eso exige mucho". Xavi Hernández habla de su futuro en el diario Sport.

"Mi único sueño es que los médicos inventen una pastilla para rejuvenecer y me den diez años más para jugar. Bah, con cinco me conformo. con Messi en el Barcelona. Le diría 'parate del lado de la cancha que más cómodo te quede', me cansaría de tirarle pelotazos y nos cansaríamos de hacer goles.". El paraguayo José Luis Chilavert, en una entrevista al periódico argentino Diario Popular.

"Tengo amigos aquí y a mi esposa le encanta la ciudad. Fui un poco egoísta cuando me marché a la Juventus. Esta vez preferí serlo menos y complacer a todo el mundo, por eso decidí venir aquí. Si 'Pep' se ha sentido perjudicado, me disculpo con él". El brasileño Dani Alves, tras descartar al Manchester City y firmar con el Paris-Saint Germain francés.

"A mí me encantan los defensas de antaño, los que sienten la pasión por defender, y no como ahora, que a veces están más preocupados por sacar un balón bonito Ahora los entrenadores le piden cosas a sus defensas cosas que no saben hacer, y eso les perjudica". Rafa Alkorta, exdefensa de la selección española y el Real Madrid, entre otros, en una charla con Marca Plus.

"Es una posición que está muy competida con grandes jugadores. Ahora en la Copa Confederaciones vimos a Héctor Herrera, que lo hizo muy bien ahí, y no me queda más que demostrar con las oportunidades que se me den, dar lo mejor de mí y ganarme un puesto". Jesús Molina, volante de la selección de México que compite en la Copa de Oro.